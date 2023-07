Điều cha mẹ cần làm khi chăm trẻ bị viêm dạ dày ruột

Viêm dạ dày ruột là tình trạng rất phổ biến gây tiêu chảy và nôn mửa. Vấn đề này thường được gây ra bởi loại vi khuẩn hoặc virus đường ruột.

Viêm dạ dày ruột ảnh hưởng đến mọi người ở mọi lứa tuổi, nhưng đặc biệt phổ biến ở trẻ nhỏ. Hầu hết trường hợp ở trẻ em là do rotavirus gây ra. Các trường hợp ở người lớn thường do norovirus hoặc ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn gây ra.

Các triệu chứng thường gặp bao gồm tiêu chảy đột ngột, ra nước, buồn nôn, sốt nhẹ. Một số người cũng có các triệu chứng khác như chán ăn, đau bụng, đau nhức chân tay và đau đầu. Các triệu chứng thường xuất hiện một ngày sau khi bị nhiễm bệnh. Chúng thường kéo dài chưa đầy một tuần, nhưng đôi khi có thể dài hơn.

Viêm dạ dày ruột rất dễ lây lan. Một người bị viêm dạ dày ruột có khả năng lây nhiễm cao nhất kể từ khi các triệu chứng bắt đầu cho đến 48 giờ sau khi tất cả triệu chứng hết, mặc dù họ cũng có thể lây nhiễm trong một thời gian ngắn trước và sau đó.

Viêm dạ dày ruột có thể rất khó chịu, nhưng nó thường tự khỏi trong vòng một tuần. Thông thường, bạn có thể tự chăm sóc bản thân hoặc con mình ở nhà cho đến khi cảm thấy khỏe hơn.

Làm gì khi con bị viêm dạ dày ruột?

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Scotland, bạn có thể chăm sóc trẻ tại nhà nếu trẻ bị tiêu chảy và nôn trớ. Thông thường, không có bất kỳ phương pháp điều trị cụ thể nào và con bạn sẽ bắt đầu cảm thấy khỏe hơn sau vài ngày. Những điều bạn có thể làm để giúp giảm bớt các triệu chứng của con bạn:

Khuyến khích trẻ uống nhiều nước vì chúng cần bù lượng nước bị mất do nôn mửa và tiêu chảy - nước lọc là tốt nhất. Tránh cho trẻ uống nước có ga hoặc nước ép trái cây vì chúng có thể làm bệnh tiêu chảy nặng hơn.

Trẻ sơ sinh nên tiếp tục bú như bình thường, bằng sữa mẹ hoặc các loại sữa khác.

Đảm bảo trẻ được nghỉ ngơi nhiều.

Cho con bạn ăn nếu trẻ đang ăn dặm và cảm thấy đói - hãy thử một lượng nhỏ thức ăn đơn giản, như súp, cơm, mì ống và bánh mì.

Cho trẻ uống paracetamol nếu bị sốt hoặc đau nhức khó chịu - trẻ nhỏ hơn có thể uống paracetamol dạng lỏng dễ nuốt.

Cho trẻ uống bù nước nếu con bị mất nước. Hỏi kỹ về lượng phù hợp với con bạn.

Ngoài ra, cha mẹ không nên cho con bạn uống thuốc chống tiêu chảy và chống nôn, trừ khi được bác sĩ hoặc dược sĩ khuyên dùng. Hãy chắc chắn bạn và con bạn rửa tay thường xuyên trong khi trẻ bị bệnh. Cho trẻ nghỉ học cho đến ít nhất 48 giờ sau khi các triệu chứng bệnh đã hết.

Cha mẹ nên khuyến khích trẻ uống nhiều nước để ngăn mất nước do bệnh viêm dạ dày ruột. Ảnh: Childrenshealth.

Khi nào cần gọi bác sĩ?

Trẻ bị viêm dạ dày ruột thường không cần đi khám vì bệnh sẽ tự khỏi trong vòng vài ngày. Đặc biệt, do bệnh dễ lây, việc đưa trẻ đến bác sĩ có thể khiến những người khác gặp nguy hiểm. Cha mẹ có thể đưa con tới bác sĩ nếu lo lắng về trẻ, hoặc con gặp bất thường bao gồm:

Có các triệu chứng mất nước như đi tiểu ít hơn bình thường, cáu kỉnh hoặc không phản ứng bất thường, da nhợt nhạt hoặc lốm đốm, hoặc bàn tay và bàn chân lạnh.

Có máu trong phân hoặc chất nôn màu xanh lá cây.

Nôn liên tục và không thể giữ bất kỳ chất lỏng hoặc thức ăn nào.

Đã bị tiêu chảy trong hơn một tuần.

Đã bị nôn từ 3 ngày trở lên.

Có dấu hiệu của căn bệnh nghiêm trọng hơn, như sốt cao (trên 38 độ C), khó thở, thở nhanh, cổ cứng, phát ban không mờ đi.

Có tình trạng cơ bản nghiêm trọng, chẳng hạn bệnh viêm ruột hoặc hệ miễn dịch yếu, kèm theo bị tiêu chảy và nôn mửa.