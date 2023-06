Điều cha mẹ cần làm để bảo vệ trẻ khi nắng nóng

Nắng nóng có thể khiến trẻ bị ốm, kiệt sức, đặc biệt khi vui chơi ngoài trời. Vì vậy, cha mẹ cần chú ý đảm bảo an toàn cho trẻ trong mùa hè.

Mùa hè là thời điểm trẻ rất thích được hoạt động vui chơi ngoài trời. Ảnh: Hindustantimes.

Mùa hè được biết là thời điểm dễ chịu khi nhiều người đi nghỉ mát và tận hưởng các hoạt động ngoài trời, đặc biệt là trẻ em rất thích thú và hào hứng khi được chơi những trò chơi yêu thích. Thông thường, vui chơi và vận động ngoài trời giúp trẻ phát triển cả về thể chất và tinh thần.

Tuy nhiên, mùa hè cũng có thể gây khó khăn cho trẻ em. Thời tiết nắng nóng gay gắt, trẻ nên hạn chế các hoạt động ngoài trời. Trẻ em dễ bị ốm, kiệt sức khi nhiệt độ cao nên cha mẹ cần bảo vệ và làm theo những lời khuyên thiết yếu để đảm bảo trẻ luôn khỏe mạnh.

Trong cuộc phỏng vấn với Hindustan Times Lifestyle, tiến sĩ Sandeep Sawant, chuyên gia tư vấn và Trưởng khoa Nhi tại Bệnh viện Medicover ở Navi Mumbai (Ấn Độ), chia sẻ nhiệt độ cao và quá cao có thể khiến trẻ em bị ốm.

"Nó có thể dẫn đến tình trạng mất nước, kiệt sức vì nóng, chuột rút do nóng và say nắng, đây là trường hợp cấp cứu y tế và có thể gây tử vong cho trẻ. Say nắng có thể gây tổn thương vĩnh viễn cho các cơ quan quan trọng, thậm chí tử vong nếu không được điều trị ngay lập tức", chuyên gia này nhận định.

Vì vậy, đây là thời gian cha mẹ cần đặc biệt chăm sóc và quan tâm đầy đủ cho con cái của mình. Tiến sĩ Sawant gợi ý một vài điều nên và không nên khi chăm sóc trẻ nhỏ vào mùa hè:

- Trẻ em nên tránh ra ngoài trời trong khoảng thời gian 12-14h và dành thời gian ở nhà. Cha mẹ có thể chơi các trò chơi trong nhà với trẻ em như cờ vua, đọc sách, nghe nhạc và xem phim giáo dục.

- Khuyến khích trẻ uống đủ nước để tránh mất nước. Vào những ngày nắng nóng, có thể cho trẻ bú mẹ thêm sữa mẹ nhưng không nên cho trẻ uống nước, nhất là trong 6 tháng đầu. Trẻ sơ sinh uống sữa công thức cũng có thể được cho uống thêm sữa công thức trong bình.

- Khuyến khích trẻ vận động ở trong nhà vì mùa hè có thể dẫn đến tình trạng thờ ơ và mệt mỏi.

- Cố gắng che bớt ánh nắng mặt trời ở nhà vào ban ngày bằng cách đóng rèm cửa và mành che. Mở cửa sổ khi thời tiết bên ngoài mát mẻ.

- Chọn quần áo có màu, rộng rãi làm từ vải tự nhiên như bông và vải lanh cho con bạn.

- Không để trẻ em hoặc vật nuôi trong ôtô khi thời tiết bên ngoài đang nóng.

- Cha mẹ cần gọi điện tham khảo ý kiến bác sĩ nếu trẻ bị đau đầu, tiêu chảy, thở nhanh hơn, buồn nôn, nôn và ngất xỉu. Đảm bảo rằng trẻ được an toàn khi khí hậu bên ngoài rất nóng.