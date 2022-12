Điều cần lưu ý khi tổ chức tiệc Giáng sinh tại nhà

Giáng sinh ngày càng đến gần và không ít người đã bắt đầu lên kế hoạch tổ chức một buổi tụ tập tại nhà với bạn bè, người thân yêu. Sau hơn 2 năm gián đoạn vì dịch bệnh, mùa Giáng sinh năm nay cũng được nhiều người mong chờ hơn hẳn.

Channel News Asia tổng hợp chia sẻ của một số chuyên gia tổ chức sự kiện ở Singapore, đưa ra những gợi ý, lời khuyên để tổ chức một buổi tiệc Giáng sinh thật dễ dàng và chu toàn.

Khi nói tới việc tổ chức các bữa tiệc, chuyên gia tư vấn về nghi thức xã giao Astrie Sunindar-Ratner thích những buổi họp mặt thân mật hơn là sự kiện quy mô lớn.

"Càng nhiều tuổi, tôi càng đánh giá cao việc dành thời gian chất lượng cho bạn bè, gia đình. Tôi từng tổ chức vài bữa tiệc tối tại nhà và đối với những vị khách đến thăm, tôi muốn họ sẽ có trải nghiệm tuyệt vời", cô nói.

Dựa trên kinh nghiệm cá nhân, Astrie khuyên mọi người không nên áp lực, sa đà vào việc trang hoàng không gian.

"Tôi nghĩ mọi người nên làm những gì cảm thấy phù hợp với bản thân, đừng quá áp lực chuẩn bị đến mức dường như quên việc thưởng thức bữa tối thực sự".

Astrie thường sẽ định hình concept, màu sắc trước cho buổi tiệc, sau đó chọn hoa, đồ dùng phù hợp. Khi lên thực đơn cho buổi tối, cô khuyên mọi người không nên tự tạo áp lực cho bản thân phải tự làm mọi món ăn.

"Chúng tôi thường tự chuẩn bị món tráng miệng bởi may mắn là chồng tôi nấu khá ngon, tôi phụ trách món khai vị".

Lelian Chew, người sáng lập The Wedding Atelier, cũng thích những buổi họp mặt nhỏ, ấm cúng bên gia đình, bạn bè thân thiết. Là người suy nghĩ thấu đáo, mọi chi tiết trong bữa tiệc cô tổ chức đều có ý nghĩa riêng, từ thức ăn đến đồ trang trí, danh sách khách mời.

Bắt đầu với việc mời khách, Chew tin rằng việc này phản ánh khiếu thẩm mỹ cũng như mức độ trang trọng mà chủ tiệc muốn thể hiện.

"Nếu bạn định tổ chức một bữa tối trang trọng, hãy xem xét việc thư mời in hoặc viết tay. Email, tin nhắn đơn giản sẽ phù hợp với những sự kiện thân mật, gần gũi hơn".

Là người thích nấu ăn, Chew đảm bảo các món ăn được phục vụ tươi ngon và không muốn mua sẵn quá nhiều. Cô cũng lưu ý chọn món có thể để ở nhiệt độ thường nhiều giờ mà không bị hỏng hay đổi vị, hoặc có thể dễ dàng hâm nóng lại.

"Có thể sẽ có những vị khách đến muộn, dù vậy, tôi vẫn muốn họ được thưởng thức một bữa ăn thật ngon", cô chia sẻ.

Đối với trang trí, cách dễ và tiết kiệm nhất để tạo không khí là tận dụng ánh sáng. Thay một bóng đèn khác trong phòng hay bày thêm nến là những ý hay. Ngoài ra, âm nhạc, mùi hương cũng là những yếu tố quan trọng.

Chew khuyên để không bỏ sót điều gì, hãy lập một danh sách các hạng mục, từ đồ dùng, chén đĩa, danh sách nhạc hoặc công thức nấu ăn cho món mới.

"Tôi nghĩ mọi thứ có thể được kiểm soát tốt miễn là ta lên trước kế hoạch cẩn thận".

Các bữa tiệc của Susan Peh thường được lên kế hoạch trước ít nhất 2 tháng. Cô chọn thứ 6 hoặc 7 để khách có thể thoải mái nghỉ ngơi, vui chơi mà không phải nghĩ đến việc quay lại công ty vào sáng hôm sau. Susan cũng thường thông báo trước dress code để khách tự do thể hiện sự sáng tạo và phong cách cá nhân.

Với thức ăn, cô cố gắng phục vụ đa dạng món để mỗi vị khách đều ngon miệng, chú ý đến sở thích, chế độ ăn của họ như dị ứng với nguyên liệu gì, ăn chay, ăn kiêng... và ghi chú về các món ăn ngay trên bàn để họ nắm được.

Susan chia sẻ đồ uống cũng quan trọng không kém món ăn ngon để tạo ra trải nghiệm đáng nhớ. Champagne, prosecco, whisky và rượu vang thường được cô sử dụng trong các bữa tiệc.

