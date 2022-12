Điều cần lưu ý khi đi chơi, đón năm mới xuyên đêm

Đối với một số người, cùng bạn bè tham dự các sự kiện đếm ngược hoặc vui chơi chào năm mới là ý tưởng không tồi ngày cuối năm. Tuy nhiên, nếu lựa chọn qua đêm xa nhà, hãy cân nhắc những điều dưới đây để đảm bảo an toàn cho bản thân và có trải nghiệm đáng nhớ.

Phương tiện đi lại

Nếu chắc chắn sẽ sử dụng rượu, hãy quyết định xem sẽ về nhà bằng cách nào sau đó. Bạn có thể gọi taxi, nhờ người thân, bạn bè đến đón hay phương án tương tự để đảm bảo an toàn cho bản thân và tuân thủ luật giao thông.

Chú ý bạn bè

Nếu tham dự một bữa tiệc hoặc sự kiện lớn, bạn không thể chắc chắn được mình quen biết tất cả người tham gia hay tình hình an ninh ở đó. Vì vậy, nếu đi cùng nhóm bạn bè, hãy thống nhất trước với các thành viên về việc trông nom lẫn nhau trước khi tiệc bắt đầu.

Ăn nhẹ trước khi đi

Nếu không chắc chắn sẽ ăn uống đầy đủ ở nơi sắp đến, hãy ăn một chút gì đó trước khi rời nhà. Bên cạnh đảm bảo việc bạn không bị đói, đủ năng lượng vui chơi, một chiếc dạ dày no cũng sẽ làm chậm quá trình hấp thụ rượu.

Hãy lót dạ trước khi đi để đảm bảo bạn vẫn có đủ năng lượng nếu không thể ăn no tại sự kiện. Ảnh: Yan Krukov/Pexels

Sạc điện thoại

Trước khi ra ngoài và dự định chơi qua đêm, hãy đảm bảo điện thoại của bạn được sạc đầy hoặc mang theo sạc dự phòng. Bị mắc kẹt ở đâu đó với chiếc điện thoại sập nguồn sẽ không phải là tình huống bạn muốn đối diện, nhất là khi muốn gọi bạn bè hoặc xe về nhà nếu cần.

Xe cộ

Nếu không thể lái xe về nhà, hãy đảm bảo gửi nó ở một nơi an toàn trước khi quay lại lấy vào hôm sau. Những ngày cuối năm, đầu năm nhộn nhịp với các sự kiện, lễ hội luôn là thời điểm để nhiều kẻ gian lợi dụng trộm cắp.

