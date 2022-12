Điều cần biết về 5 loại viêm gan do virus

Viêm gan A, B và C là loại phổ biến nhất, D và E tương đối hiếm gặp. Đặc biệt, loại B và C nếu không được kiểm soát có thể dẫn đến xơ gan, thậm chí ung thư gan.

Viêm gan nếu không được điều trị kịp thời có thể gây xơ gan, ung thư gan. Ảnh: Thequint.

Viêm gan C có thể là loại virus viêm gan phổ biến và nguy hiểm, nhưng nó chỉ là một trong số nhiều loại virus có thể khiến bạn bị bệnh. Viêm gan thực sự có nghĩa là gan bị viêm. Tất cả virus viêm gan đều có thể làm điều này, mặc dù bản thân các virus không liên quan.

Theo tạp chí Health, tiến sĩ David Bernstein, Trưởng khoa Gan tại Northwell Health ở Manhasset, New York (Mỹ), cho biết điểm chung duy nhất của các loại virus là chúng ảnh hưởng đến gan.

Các loại virus viêm gan khác nhau được truyền khác nhau và gây ra các loại bệnh khác nhau. Viêm gan A, B và C là những nguyên nhân phổ biến nhất gây viêm gan; D và E tương đối hiếm gặp. Trong khi đó, viêm gan B và C nếu không được kiểm soát có thể dẫn đến xơ gan, thậm chí ung thư gan.

Viêm gan A

Đây là nguyên nhân phổ biến gây ngộ độc thực phẩm. Nó thường lây truyền qua thức ăn hoặc nước bị nhiễm phân, mặc dù đôi khi lây lan qua đường tình dục. Theo tiến sĩ Bernstein, viêm gan A không bao giờ trở thành căn bệnh mạn tính và đại đa số người bệnh thậm chí không biết rằng họ đã tiếp xúc.

Một số triệu chứng phổ biến của viêm gan A bao gồm sốt nhẹ, thường cảm thấy không khỏe, buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy và vàng da hoặc mắt. Hầu hết người bệnh khỏi viêm gan A hoàn toàn sau một thời gian ngắn và trở nên miễn nhiễm với virus này trong tương lai. Thỉnh thoảng, cơn bệnh thứ hai sẽ xuất hiện vài tháng sau đó trước khi người đó khỏe lại hoàn toàn.

Tiến sĩ Bernstein nói: "Không có cách điều trị bệnh viêm gan A, nhưng có một loại vaccine hiệu quả để ngăn ngừa bệnh mà mọi người nên tiêm, đặc biệt nếu bạn đang đi nước ngoài đến những khu vực có điều kiện vệ sinh kém".

Bệnh viêm gan B

Không giống viêm gan A, loại virus thứ hai này có thể gây ra bệnh mạn tính, nghiêm trọng, đôi khi dẫn đến xơ gan và ung thư gan. Nó lây lan qua các chất dịch cơ thể như máu, tinh dịch, nước tiểu và nước bọt. Các phương thức lây truyền phổ biến bao gồm truyền máu, kim tiêm bẩn (do sử dụng thuốc IV hoặc thậm chí kim xăm hoặc kim xỏ khuyên không sạch) và từ mẹ sang con.

Virus viêm gan B có thể tồn tại nhiều ngày trên các đồ vật như bàn chải đánh răng và dao cạo râu, đó là lý do việc sử dụng chung những đồ dùng này thực sự không tốt.

Tiến sĩ Bernstein cho biết 98-99% người mắc bệnh này khi còn là thiếu niên sẽ khỏi bệnh, nhưng 1-2% phát triển thành bệnh mạn tính. Đó là những trường hợp có thể dẫn đến suy gan. Viêm gan B cũng có thể tồn tại trong cơ thể bạn mà không có triệu chứng trong nhiều năm.

Viêm gan C

Nhiều loại virus viêm gan C khác nhau, nhưng tất cả đều lây truyền theo cùng một cách, qua tiếp xúc máu với máu, thường do dùng kim tiêm chung. 85% người mắc bệnh viêm gan C sẽ bị nhiễm trùng mạn tính và có nguy cơ bị ung thư gan, xơ gan, mặc dù có thể không có triệu chứng nào trong thời gian dài.

Cùng với viêm gan B, viêm gan C là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến xơ gan và ung thư gan. Các trường hợp viêm gan C còn lại là cấp tính, có nghĩa là chúng sẽ tự khỏi sau vài tuần.

Trong 5 loại viêm gan, B và C là loại phổ biến và nguy hiểm nhất. Ảnh: Medicalnewstoday.

Viêm gan D

Viêm gan D khác thường ở chỗ bạn không thể tự nhiễm bệnh. Trước đó, bạn phải mắc viêm gan B. Tiến sĩ Bernstein cho hay: "Bạn có thể mắc bệnh này cùng lúc hoặc sau khi bạn đã mắc bệnh viêm gan B. Bệnh thường tự biến mất nhanh chóng nhưng việc nhiễm trùng kép B và D cũng có thể khiến bệnh của một người trở nên trầm trọng hơn".

Viêm gan D lây lan giống viêm gan B, tức là thông qua chất dịch cơ thể và gây ra nhiều triệu chứng giống nhau. Tin tốt là vaccine viêm gan B cũng sẽ bảo vệ bạn chống lại loại D.

Viêm gan E

Tiến sĩ Bernstein cho biết: "Viêm gan E rất giống với loại A. Đây là một trong số nguyên nhân có thể gây viêm gan cấp tính nhưng không phải bệnh mạn tính".

Virus viêm gan E thường lây truyền qua nước uống bị ô nhiễm. Nó cũng thường lây nhiễm cho phụ nữ mang thai trong 3 tháng cuối thai kỳ, điều này có thể gây nguy hiểm cho em bé. Bác sĩ có thể khuyên bạn không nên đi du lịch đến những nơi phổ biến bệnh viêm gan E nếu bạn đang mang thai.

Viêm gan E thường tự khỏi trong vòng 4-6 tuần. Bạn có thể ngăn ngừa nhiễm virus viêm gan E bằng cách vệ sinh tay thường xuyên.