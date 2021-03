Diêu An Na sớm thất nghiệp sau gần 2 tháng gia nhập showbiz

Diêu An Na bước chân vào showbiz vô cùng thuận lợi. Tuy nhiên, hiện tại, cô không được mời tham dự bất kỳ sự kiện giải trí nào.

Ngày 1/3, 163 đưa tin Diêu An Na biến mất trong showbiz Hoa ngữ sau gần hai tháng ra mắt. Con gái út của ông Nhậm Chính Phi - nhà sáng lập hãng điện thoại Trung Quốc Huawei, không có bất kỳ hoạt động nghệ thuật nào nổi bật.

Theo 163, các đơn vị tổ chức sự kiện và nhà sản xuất phim tỏ ra không mặn mà với người đẹp sinh năm 1998. Tình cảnh hiện tại của Diêu An Na rất ảm đạm. Công chúng cũng không quan tâm đến nữ nghệ sĩ trẻ.

Điều này được cho là xuất phát từ tài năng hạn chế của Diêu An Na và sự giảm sút về mức độ chú ý.

Diêu An Na không có bất kỳ hoạt động nghệ thuật nào nổi bật sau khi ra mắt. Ảnh: Ifeng.

"Ban đầu công chúng quan tâm cô ấy vì tò mò con gái của ông Nhậm Chính Phi sẽ thể hiện bộ mặt thế nào trong vai trò nghệ sĩ. Sau khi ra mắt, An Na lại cho thấy tài năng ở mức độ trung bình, không quá nổi trội. Khán giả vì thế cũng mất đi sự hứng thú. Showbiz Hoa ngữ đầy đó những mỹ nhân tài sắc. Diêu An Na không được tài cũng không hơn được sắc. Hơn người cũng chỉ nhờ gia thế", QQ giải thích lý do sao nữ sa sút.

Đầu tháng 1, "công chúa Huawei" thông báo gia nhập giới giải trí. Ngay khi vừa ra mắt một ngày, Diêu An Na đã trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí Ok! và người đại diện của hãng xe SUV. Theo Sina, đây là điều chưa từng xảy ra trong giới giải trí Hoa ngữ, chứng minh sự hậu thuẫn khổng lồ mà người đẹp sinh năm 1998 đang có.

Tuy nhiên, Diêu An Na lại không có được cái nhìn thiện cảm từ công chúng Trung Quốc khi liên tục than khổ trong video giới thiệu bản thân. Sản phẩm âm nhạc đầu tay của cô cũng ở mức trung bình, thậm chí bị chê "quê mùa". Trên mạng xã hội, nữ nghệ sĩ bị đánh giá kém tài, chỉ nổi tiếng nhờ gia thế.