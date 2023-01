Diêu An Na không muốn được gọi là 'Công chúa Huawei'

Diêu An Na từng bị chỉ trích vì cố chứng tỏ ưu thế tài nguyên nghệ thuật và xuất thân khi ra mắt. Hiện, cô chấp nhận quay lại vạch đích để trau dồi tài năng, tích lũy kinh nghiệm.

Diêu An Na có xuất thân danh giá ở showbiz Trung Quốc. Ảnh: Sina.

Gần đây, Diêu An Na xuất hiện trong bộ phim Đi đến nơi có gió do Lưu Diệc Phi và Lý Hiện đóng chính. Cô gây chú ý khi nhận đóng vai phụ, có thời lượng ít ỏi đến mức tên chỉ lướt qua vài giây ở phần tri ân cuối phim. Trong quá trình quảng bá, nhà sản xuất cũng không nhắc đến Diêu An Na.

Việc ái nữ nhà Huawei "từ bỏ đặc quyền" trong giới giải trí đã nhận được sự quan tâm từ công chúng. Khác với những lần tái xuất hoành tráng nhưng đầy tranh cãi trước đó, Diêu An Na nhận được nhiều lời khen ngợi cho màn thể hiện, tinh thần làm nghề giản dị hơn trong Đi đến nơi có gió.

Khi Diêu An Na không còn làm "công chúa"

Trong Đi đến nơi có gió, Diêu An Na vào vai Tạ Cầm, chủ gian hàng tạp hóa ở vùng quê Vân Nam. Tạ Cầm là cô gái hoạt bát, mơ mộng và không giấu được sự quan tâm đặc biệt dành cho Tạ Chi Dao (Lý Hiện). Trước mặt Tạ Chi Dao, cô luôn thể hiện sự đáng yêu, thậm chí trách móc anh không đủ quan tâm cô để bày tỏ tình cảm. Tuy nhiên, Tạ Chi Dao chỉ coi Tạ Cầm là một người cháu cùng họ, cùng thôn.

Do là nhân vật phụ của phụ, Diêu An Na có đất diễn ngắn ngủi trong một vài tập phim. Dù vậy, cô vẫn gây ấn tượng với khán giả nhờ mang đến không khí vui vẻ qua tương tác tự nhiên, chân thật với Lý Hiện hay Lưu Diệc Phi.

Hình ảnh giản dị của Diêu An Na trong thời gian gần đây nhận được sự yêu thích từ công chúng. Ảnh: Sina.

QQ nhận xét Diêu An Na diễn xuất tiến bộ. Màn thể hiện của cô được giới chuyên môn và khán giả đánh giá đè bẹp nhiều diễn viên đàn anh, đàn chị trong phim, bao gồm cả Lưu Diệc Phi. Trên màn ảnh, nữ diễn viên trẻ bộc lộ trọn vẹn nét tính cách lém lỉnh, đơn giản và trong sáng của cô gái quê Tạ Cầm.

Theo Sina, Diêu An Na đang hái được trái ngọt sau khi rũ bỏ thân phận "nhị công chúa Huawei", sẵn sàng hóa thân thành một nhân vật nhỏ nhưng phù hợp với bản thân trên màn ảnh. Việc ngừng phô trương tài nguyên nghệ thuật khủng, giúp cô lấy lại thiện cảm từ công chúng.

Trước Đi đến nơi có gió, sự nghiệp nghệ thuật của Diêu An Na giậm chân tại chỗ và gắn với sự tiêu cực suốt 2 năm. Phát triển đa dạng từ âm nhạc, diễn xuất đến tham gia show truyền hình nhưng tên tuổi cô không thể bật lên giữa vô vàn nghệ sĩ trẻ tài sắc cùng lứa trong ngành giải trí.

Ra mắt với tư cách ca sĩ thần tượng, sản phẩm âm nhạc của cô bị chê "giọng hát khó nghe, vũ đạo dở". Tham gia show thực tế, nữ diễn viên không chiếm được cảm tình của công chúng vì thiếu tính giải trí, biểu hiện nhạt nhẽo và kém nhiệt tình. Đi chụp hình thời trang, An Na bị đánh giá ngoại hình không nổi trội.

Chuyển sang đóng phim và giành giải Cành Cọ Vàng hạng mục Phim ngắn tại Cannes 2022, Diêu An Na bị công chúng nghi vấn nhờ đến thế lực tiền bạc đứng sau mua giải. Cô đóng chính trong bộ phim ngắn Vách núi nhô trên bãi biển. Tuy nhiên, khán giả không có ấn tượng gì với diễn xuất của "công chúa Huawei" và cảm thấy phản cảm khi nữ đạo diễn thắng giải nhưng Diêu An Na lại PR quá mức thành tích của phim.

Liên tục nhận thất bại và vấp phải chỉ trích của khán giả về tài năng nghệ thuật chỉ ở mức trung bình, Diêu An Na thận trọng, thực tế hơn. Cô chấp nhận xuất hiện "không kèn không trống" với vai trò khách mời trong show thực tế, tham gia phim chiếu mạng kinh phí thấp do đạo diễn trẻ sản xuất như Săn băng, Nhất đại tông sư: Tôn Lục Đường để tích lũy kinh nghiệm.

Áp lực của Diêu An Na

Diêu An Na sinh năm 1998, xuất thân "trâm anh thế phiệt". Cô là con gái thứ 2 của người sáng lập tập đoàn Huawei Nhậm Chính Phi. Diêu An Na gia nhập showbiz vào tháng 1/2021. Cô hiện là nghệ sĩ dưới trướng Thiên Hạo Thịnh Thế, công ty quản lý của Trần Phi Vũ, Thích Vy, Lý Trị Đình.

Trên Harper’s Bazaar, Diêu An Na cho biết hoàn cảnh gia đình giúp cô được chú ý nhiều hơn những nghệ sĩ trẻ khác khi đặt chân vào showbiz. Song đây cũng là nhược điểm khiến cô bị tiếng dựa hơi gia thế, gặp phải những ý kiến đánh giá khắt khe từ khán giả.

Theo Diêu An Na, sinh ra "ngậm thìa vàng" nhưng cô không muốn cậy vào gia thế để thăng tiến. Nữ diễn viên muốn thoát mác ái nữ nhà Huawei, vượt qua cái bóng của cha và chị gái nhằm chứng minh thành quả làm nghề của cô đều đến từ thực lực.

Diêu An Na không thích bị gọi là "công chúa Huawei". Ảnh: Sohu.

Diêu An Na cho biết trăn trở làm thế nào để xóa định kiến sao gia thế của dư luận đối với mình. Cô chia sẻ tự biết vẫn còn thiếu sót, chấp nhận những lời phê bình từ khán giả. Vì vậy, nữ nghệ sĩ trẻ luôn nỗ lực, cố gắng trau dồi diễn xuất và ca hát để khẳng định bản thân.

Minh chứng là trong chương trình Nhà hàng Trung Hoa, Diêu An Na phải đề nghị nữ diễn viên Ninh Tịnh không nhắc đến người cha tỷ phú hay gọi sao trẻ là "công chúa của ông Nhậm Chính Phi", đồng thời hy vọng đàn chị tin tưởng vào khả năng của cô.

"Tôi không lo lắng về tiền bạc, nhưng luôn lo lắng về việc người khác nhìn nhận tôi là con tỷ phú. Tôi có thể chưa làm tốt hôm nay, nhưng sẽ luôn cố gắng phấn đấu vì tương lai để định danh bản thân độc lập", Diêu An Na chia sẻ.

Cô tâm sự: "Làm người vốn không dễ sống. Chúng ta có thể được công nhận, cũng có thể bị nghi ngờ. Tôi từng cảm thấy sợ hãi và áp lực khi hoạt động nghệ thuật trong chỉ trích từ công chúng. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn muốn sống theo ý nguyện của bản thân, xem định kiến là động lực phát triển. Tôi không muốn hổ thẹn với chính mình và trở thành điểm đáng chê của gia tộc".