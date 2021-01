Sau khi nhận ý kiến trái chiều với MV đầu tay "Backfire", Diêu An Na cho biết cô sẽ cải thiện, chăm chỉ ra nhiều sản phẩm.

Diêu An Na - con gái của tỷ phú Trung Quốc Nhậm Chính Phi, tổng giám đốc của Huawei - ra mắt đĩa đơn đầu tiên Backfire ngày 18/1.

Trước đó, "công chúa Huawei" xuất hiện trong phim tài liệu dài 17 phút mang tên Breaker, thông báo về "sự chuyển hướng của người thừa kế và lĩnh vực giải trí".

Trong MV dài 4 phút, cô gái 23 tuổi trút bỏ danh hiệu "công chúa Huawei" thông thường và và hóa thân thành ca sĩ nhạc pop.

Diêu An Na bắt chước Lisa (BlackPink) và Rihanna?

Cô tạm thời bỏ qua các kỹ năng ballet trước đây, thay vào đó là những vũ đạo hiện đại với váy mini, boots cao cổ và trang điểm phong cách khói.

Trong bìa đĩa đơn, Diêu An Na diện áo khoác Balmain đen với boots gót nhọn. Con gái ông Nhậm Chính Phi từng thừa nhận trong phim tài liệu là cô đã phóng đại vẻ ngoài của chính mình hơn mức bình thường.

MV của Diêu An Na nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên các mạng xã hội Weibo và Douyin, kèm theo đó là hàng triệu lượt xem.

Backfire được cho là phản ánh tính cách ngoài đời của Diêu An Na. Trong bài hát có nhiều đoạn như "Tôi sẽ phá vỡ nguyên lý và tạo nên câu chuyện công chúa của riêng mình", "Không tuân theo quy tắc nào cả là phong cách của tôi"...

"Công chúa Huawei" Diêu An Na vấp nhiều ý kiến khi gia nhập giới giải trí.

Sau khi phát hành sản phẩm, dân mạng có nhiều ý kiến trái chiều về Diêu An Na. Với những người ủng hộ, họ cho rằng cô nên theo đuổi ước mơ. Họ ca ngợi cô dũng cảm, nỗ lực tìm kiếm sự nghiệp trong showbiz thay vì ngồi yên để kế thừa di sản của cha.

Tuy nhiên, số khác lại cho rằng dự án này chỉ đơn giản là một đặc quyền khác mà cô được hưởng từ gia đình giàu có của mình.

"Sản phẩm của Diêu An Na có thể là nhạc chuông mới", một bình luận nói đùa về sản phẩm âm nhạc mới của con gái Nhậm Chính Phi. Những bình luận trên SCMP lại chế giễu sản phẩm của Diêu An Na không đột phá. Cô đơn giản chỉ bắt chước Lisa (BlackPink) và Rihanna.

Khi soi vào lời bài hát, dân mạng Trung Quốc cho rằng cô tập trung quá nhiều vào tiếng Anh. Họ không nhận ra An Na hát tiếng Trung. Nói cách khác, cô có tham vọng phát triển bản thân ở thị trường quốc tế.

Diêu An Na ký hợp đồng với Thiên hạo Thịnh thế, công ty đứng sau sự thành công của Thích Vy, Lý Trị Đình vào sinh nhật lần thứ 23 của cô. "Công chúa Huawei" cũng ký hợp đồng làm đại sứ thương hiệu với nhà sản xuất ôtô Trung Quốc Great Wall Motors cho chiếc SUV mới nhất.

Sau nhiều tranh cãi, Diêu An Na nói trên Weibo: "Là nghệ sĩ giải trí thế hệ mới, tôi biết rằng mình có nhiều khía cạnh để học hỏi. Những lời động viên của các bạn là động lực để tôi phát triển. Tôi sẽ cố gắng ra nhiều sản phẩm hay hơn".

"Công chúa Huawei" không được lòng dân mạng

Trước đó, Diêu An Na được biết đến rộng rãi khi ra mắt tại vũ hội Le Bal des Débutantes ở Paris năm 2018. Cô được chú ý khi nhảy cùng Bá tước Gaspard de Limburg-Stirum của Bỉ.

Ca hát và múa đương đại có thể không phải là thế mạnh của Diêu An Na. Tuy nhiên, thái độ và nỗ lực theo đuổi đam mê của cô ấy là dũng khí giúp cô bước lên.

Tuy nhiên, cô thừa nhận gia nhập giới giải trí, văn hóa đương đại là ước mơ lớn nhất đời. "Tôi từng lạc lối, cố gắng tìm lại bản thân mình. Dần dần, tôi hiểu về chính mình và muốn trở thành ai", cô nói.

Diêu An Na cũng thừa nhận bản thân không phải là người có năng khiếu nhưng chăm chỉ luyện tập để đạt được điều tốt nhất. "Tôi sẽ cố gắng như những gì ballet đã dạy tôi", con gái tổng giám đốc Huawei trả lời báo chí.

Diêu An Na tận dụng lợi thế là con gái của tỷ phú Huawei để tìm kiếm cơ hội trong giới giải trí.

Song, sự cố gắng của Diêu An Na chưa chắc được đón nhận. Từ những video nhảy, thực hiện vũ đạo của cô đều bị cho là chỉ ở mức trung bình, kể cả ballet - lĩnh vực được cho là thế mạnh của "tân binh" 23 tuổi.

Số khác lại cho rằng tài năng và nhan sắc của Diêu An Na chỉ ở mức tầm trung. Cô được chú ý chỉ vì danh hiệu "công chúa Huawei", con gái của một trong những tỷ phú giàu nhất Trung Quốc.

Song, thay vì tập trung cố gắng cải thiện bản thân, con gái út của Nhậm Chính Phi liên tục than vãn. "Ngay từ nhỏ, tôi đã bị so sánh với chị gái, và thường xuyên nhận lời chê bai vì không bằng chị. Tại sao mọi người lại nói điều tiêu cực về tôi? Tại sao họ lại thích chị ấy mà không phải là tôi?".

Những lời này của Diêu An Na bị cho là cô đang vướng tiêu chuẩn kép, nghĩa là cô muốn mọi thứ, đòi tấn công showbiz nhưng không chấp nhận sống với áp lực mà nghệ sĩ phải chịu đựng.

"Nếu An Na ra mắt kín đáo, giấu đi danh tiếng và nhận được sự tôn trọng của khán giả, điều đó đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, trước khi biết được tài năng, cả thế giới đều biết cô là ai", "Nếu như được sinh ra ở vạch đích như Diêu An Na, tôi sẽ không than vãn"... là những bình luận được SCMP tổng hợp.