Điệp viên 007 sẽ phục vụ Vua Charles III

Các nhà sản xuất James Bond đang tính đến chuyện xây dựng điệp viên huyền thoại này trong phần phim sắp tới sẽ phục vụ cho vị vua mới thay vì nữ hoàng.

Chia sẻ với The Hollywood Reporter, bộ đôi Barbara Broccoli và Michael G. Wilson đã tiết lộ kế hoạch của họ với điệp viên Bond sau lời tạm biệt của Daniel Craig kể từ No time to die (2021). Bộ đôi cho biết, tương lai của loạt phim 007 sẽ được thực hiện dưới thời vua Charles, người kế nhiệm Nữ hoàng Elizabeth II vừa qua đời. Đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử series Bond, mật vụ nổi tiếng của Anh sẽ làm việc dưới quyền một vị vua mà không phải là nữ hoàng.

“Bond đã phục vụ cho nữ hoàng trước đó, và bây giờ sẽ phục vụ cho vị vua mới Bond là một bề tôi trung thành của chính phủ Anh Quốc và còn là một anh hùng kiểu cổ điển, quan tâm đến thế giới và an nguy nhân loại hơn những tham vọng cá nhân", Broccoli chia sẻ.

Daniel Craig chia tay series điệp viên huyền thoại sau 15 năm gắn bó.

Các bộ phim về Bond, bắt nguồn từ tiểu thuyết của Ian Fleming, đã trở thành một phần quan trọng của văn hóa Anh kể từ lần đầu tiên Sean Connery xuất hiện trong Dr. No (1962) với tư cách là điệp viên 007.

Trong suốt 60 năm, Nữ hoàng Elizabeth không chỉ là một người hâm mộ Bond đơn thuần. Wilson tâm sự: “Bà ấy đã ủng hộ nhiệt liệt cho các bộ phim về Bond trong những năm qua. Kể cả những người trong Hoàng gia Anh cũng vậy, bao gồm Charles, William và những người khác. Elizabeth là điểm tựa vững vàng. Sự ra đi của bà là một cú sốc, cho dù trước đó mọi người đã dự đoán được điều này xảy ra”.

Hiện tại, suy đoán về diễn viên sẽ thủ vai điệp viên James Bond trong phần phim tiếp theo vẫn còn gây tranh cãi trong cộng đồng người hâm mộ. Các ứng cử viên sáng giá như Henry Cavill và Taron Egerton đều đang bận rộn với nhiều dự án phim cá nhân, vậy nên Idris Elba được kỳ vọng là sự lựa chọn tốt nhất cho vai diễn huyền thoại này.

Idris Elba hiện là cái tên khả dĩ nhất cho vai diễn 007 còn đang để trống.

Tuy nhiên, ngôi sao của Beast mới đây đã lên tiếng phủ nhận tin đồn sau rất nhiều sự chờ đợi của khán giả. Dẫu vậy, các NSX không trách cứ nam tài tử này và chưa đưa ra các quyết định chính thức.

"Chúng tôi đều yêu quý Idris. Vấn đề là Bond 26 sẽ cần một vài năm chuẩn bị. Và khi chúng tôi tuyển chọn diễn viên đóng Bond, đó phải là bản hợp đồng dài hạn, có thể là 10, 12 năm. Vì vậy, có lẽ Elba cũng cần thời gian suy nghĩ. Không phải ai cũng muốn đảm nhiệm công việc này", Brocoli tiết lộ.