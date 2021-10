Điệp viên 007 dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ

Bộ phim “No Time to Die” dự kiến thu 60 triệu USD từ phòng vé Bắc Mỹ trong ba ngày khởi chiếu tại thị trường chủ lực.

Theo Variety, các chuyên gia dự đoán bom tấn No Time to Die đang nhắm đến doanh thu mở màn 60 triệu USD từ phòng vé Bắc Mỹ dịp cuối tuần này. Tác phẩm của Eon Productions và MGM hợp tác sản xuất, với Daniel Craig trong vai chính, đang dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé nội địa.

Trong khoảng thời gian từ đêm 7/10 đến ngày 8/10, No Time to Die thu 23,3 triệu USD từ 4.407 rạp chiếu phim trên toàn lãnh thổ Bắc Mỹ. Đây là quy mô phát hành phim hoành tráng nhất mà hãng United Artists Releasing từng thực hiện.

Dù No Time to Die mở màn tại Bắc Mỹ khiêm tốn hơn hai tác phẩm liền trước - kém 4,1 triệu USD so với 27,4 triệu USD của Spectre (2015) và thua 7,2 triệu USD mốc 30,5 triệu USD từ Skyfall - đây vẫn được xem là dấu hiệu tích cực. Con số nâng doanh thu toàn cầu của bộ phim lên 144,5 triệu USD sau một tuần phát hành (theo Box Office Mojo).

No Time to Die là lần cuối cùng Daniel Craig thủ vai 007. Ảnh: MGM.

Đứng vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Bắc Mỹ là Venom: Let There Be Carnage từ Sony Pictures. Bộ phim siêu anh hùng thu thêm 8,85 triệu USD trong ngày 8/10 và nhắm tới con số 31,1 triệu USD sau ba ngày. So với mở màn hoành tráng 90,1 triệu USD , trong cuối tuần thứ hai tại rạp, đà tăng doanh thu của phim đã giảm 64%.

Phim hoạt hình The Addams Family 2 của UAR và MGM xếp thứ ba với 2,77 triệu USD thu thêm trong ngày 8/10. Doanh thu của phim chỉ giảm 38% trong cuối tuần thứ hai - một kết quả đáng mừng cho tác phẩm được phát hành tại rạp song song tung lên dịch vụ thuê phim tại nhà.

Sau một tháng tung hoành tại phòng vé, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings tiếp tục trụ rạp ở vị trí thứ tư, thu 1,17 triệu USD trong ngày 8/10. Doanh thu tại thị trường Bắc Mỹ của bom tấn siêu anh hùng đang ở mức 209,4 triệu USD . Con số chiếm 53,6% doanh thu toàn cầu của tác phẩm - hiện đã qua mốc 390 triệu USD .

Đứng thứ năm trên bảng tổng sắp là tiền truyện của TV series The Sopranos, The Many Saints of Newark. Phim phát hành song song tại rạp và trên dịch vụ HBO Max. Tại rạp, trong ngày 8/10, The Many Saints of Newark thu 400.000 USD từ phòng vé Bắc Mỹ - giảm 80% so với tuần trước đó.

Dù thất thu tại rạp, The Many Saints of Newark đã trở thành hit trên HBO Max. Thống kê dữ liệu người dùng chỉ ra đây là tác phẩm có lượt người xem cao nhất lịch sử nền tảng trực tuyến này.