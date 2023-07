Diệp Lâm Anh công bố clip mẹ chồng cũ chất vấn Quỳnh Thư

Ngày 8/7, Diệp Lâm Anh tung các bằng chứng về việc chồng cũ cô ngoại tình với người mẫu Quỳnh Thư trong quá khứ. Nữ diễn viên công bố đoạn clip gần hai phút ghi lại cảnh mẹ chồng cũ chất vấn Quỳnh Thư.

Trong clip, mẹ chồng cũ của Diệp Lâm Anh nói: "Con (Quỳnh Thư - PV) đi chơi với chồng người ta rồi đăng tải ảnh trên mạng. Như vậy thì ai chịu được. Đó là xúc phạm người khác đấy. Cún (Diệp Lâm Anh - PV) có bằng chứng con đi với chồng nó. Con đang quá sai rồi. Nếu người ta có đang ly dị, con cũng không có quyền làm như vậy".

Ngoài ra, Diệp Lâm Anh cũng chia sẻ đoạn tin nhắn giữa doanh nhân Nghiêm Đức và Quỳnh Thư trước đây. Trong đó, chồng cũ Diệp Lâm Anh và Quỳnh Thư xưng hô "vợ - chồng".

Về phía Diệp Lâm Anh, cô gửi lời xin lỗi tới bố mẹ chồng cũ. Nữ diễn viên cho biết: "Tôi thật sự hoang mang và thất vọng khi cha của các con mình - đứng trước tòa án và nói 'Tôi không ngoại tình. Tôi với cô Quỳnh Thư chỉ là bạn'. Cảm giác tệ hại của tôi không đến từ lời nói dối. Vì tôi quá quen thuộc với điều đó nhiều năm. Tôi mong mọi người hiểu lý do của mình khi buộc phải nói ra tất cả chuyện không hay theo cách như thế này. Nhưng tôi tin người mẹ nào cũng sẽ hành xử giống như tôi khi phải làm mọi cách để con mình có thể lớn lên một cách tốt hơn".

Thời gian qua, Diệp Lâm Anh và doanh nhân Nghiêm Đức tranh chấp quyền nuôi con tại tòa án.

Tại phiên xử sơ thẩm, TAND Quận 1 (TP.HCM) đưa ra phán quyết mỗi người sẽ nuôi một bé. Cụ thể, chồng cũ Diệp Lâm Anh được quyền nuôi con trai, còn nữ diễn viên nuôi con gái lớn. Tuy nhiên, cả hai bên kháng cáo, muốn giành quyền nuôi cả hai con.

"Hai bé còn nhỏ, cần có mẹ bên cạnh. Tôi không muốn chia cách các con, anh Đức cũng vậy. Tôi có nguyện vọng được nuôi cả hai bé, đến khi chúng lớn có thể tự quyết định, lựa chọn ở với bố hoặc mẹ", Diệp Lâm Anh nói và cho biết do đôi bên không thỏa thuận, thống nhất được quyền nuôi con, nên phiên tòa bị hoãn.

Sách tham khảo: Người khôn ngoan ứng xử giao tiếp như thế nào? do nhóm tác giả Douglas Stone, Bruce Pation và Sheila Heen viết, lọt danh sách best-seller theo bình chọn của The New York Times. Cuốn sách như một cẩm nang nhỏ chứa đựng kỹ năng ứng xử cần thiết cho mỗi người.