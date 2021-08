Diễn xuất nhạt nhẽo của nữ chính được khen giống Song Hye Kyo

Khán giả cho rằng Yoo Na Bi - nữ chính của bộ phim "Nevertheless" - là nhân vật không có điểm nổi bật, thiếu cá tính và sự hấp dẫn cần thiết.

Là bộ phim kể về thế giới yêu đương thực tế trong cuộc sống hiện đại của những người trẻ ở độ tuổi đôi mươi, hiện (Dẫu biết) Nevertheless là một trong những tác phẩm phim truyền hình được nhiều khán giả quan tâm.

Bên cạnh những lời khen, bộ phim cũng dính phải không ít tranh cãi. Nhiều khán giả cho rằng Nevertheless đang dần trở nên dài dòng, nhàm chán và khiến người xem bực tức, đặc biệt với cách bộ phim xây dựng tính cách của nhân vật nữ chính Yoo Na Bi.

Nữ chính Yoo Na Bi của Nevertheless gây ra nhiều tranh cãi xung quanh tính cách nhân vật. Ảnh: Naver.

Mối quan hệ không tên cùng Park Jae Eon

Yoo Na Bi (Han So Hee - nữ diễn viên nổi lên nhờ được nhận xét có gương mặt giống Song Hye Kyo - thủ vai) là sinh viên năm ba của khoa Điêu khắc, Đại học Hong Seo. Cô vừa thoát khỏi mối quan hệ không mấy tốt đẹp. Người yêu cũ của Na Bi thường tìm cách thao túng tâm lý cô, từ những việc nhỏ nhất như phàn nàn về sơn móng tay màu xanh lá và khẳng định cô "đưa ra quyết định tùy tiện". Cuối cùng, sau khi bắt gặp anh ta ngoại tình, cô quyết định chấm dứt.

Với trái tim không đủ chín chắn, mang tổn thương tình cảm, Na Bi vội vàng bước vào mối quan hệ mập mờ cùng Park Jae Eon (Song Kang thủ vai), dù cô từng thề thốt bản thân sẽ không hành động như vậy. Trước những rung động mới, Na Bi thường xuyên đưa ra quyết định không sáng suốt, khiến cô rơi vào trạng thái tự nghi ngờ giá trị bản thân.

Na Bi nhận được lời cảnh báo về Park Jae Eon từ bạn thân Bit Na. "Hoa không chỉ nở vì một chú bướm. Jae Eon tựa như hoa vậy. Đầy phù phiếm, là biểu tượng của vẻ đẹp quyến rũ sẽ lụi tàn ngay khi được hái", Bit Na khẳng định. Theo Bit Na, Park Jae Eon không có hứng thú hẹn hò. Anh ta chỉ thích chơi đùa cùng các cô gái quan tâm đến mình.

Dẫu biết vậy, vì tình cảm với Park Jae Eon, Na Bi luôn thuyết phục bản thân nhìn nhận theo hướng khác. Cô nhanh chóng lao vào mối quan hệ không rõ ràng cùng Jae Eon. Nhiều khán giả cảm thấy ngán ngẩm trước những cảnh thân mật vội vã của hai nhân vật. Mỗi khi Jae Eon tiếp cận Na Bi, cô đều không thể từ chối. Nhiều ý kiến cho rằng bộ phim đang lạm dụng cảnh ôm hôn để lôi kéo người xem.

Trong khoảng thời gian quen nhau, mối quan hệ của cả hai thường xuyên bị sinh viên trong trường bàn tán. Họ cho rằng cuộc sống của Na Bi hoàn toàn đảo lộn từ khi cô quen Jae Eon. Dù đang tán tỉnh cô, anh vẫn công khai hôn cô gái lạ mặt. Cả hai chỉ gặp mặt mỗi khi Jae Eon muốn. Có lúc Jae Eon phớt lờ tin nhắn của Na Bi, nhưng có lúc anh nhắn tin liên tục cho tới khi cô trả lời.

Ban đầu, Na Bi muốn cắt đứt quan hệ với Jae Eon, nhưng cô không có đủ dũng khí. Na Bi tìm mọi cách giúp đỡ Jae Eon vì thích anh. Na Bi thừa nhận cô tự giả vờ rằng Jae Eon là người chân thành. Sâu thẳm trong lòng, cô biết anh không hề như vậy. Cô chỉ muốn tin vào điều đó.

Mới đầu, Na Bi kiểm soát cảm xúc tốt. Jae Eon được chọn làm trợ lý cho Na Bi, và không có điều gì vượt quá giới hạn xảy ra giữa cả hai.

Tuy nhiên, khán giả sớm cảm thấy thất vọng khi Na Bi lại rơi vào vòng tay Jae Eon dù mối quan hệ chưa chấm dứt được bao lâu. Thậm chí, trong khoảnh khắc gặp mặt, Na Bi vẫn hôn Jae Eon dù cô hiểu nhầm anh đang có người yêu.

Yoo Na Bi nhanh chóng rơi vào mối quan hệ tình cảm mập mờ cùng Park Jae Eon. Ảnh: Naver.

Na Bi dành nhiều tình cảm cho Jae Eon. Có thể nói Jae Eon là nguồn cảm hứng nghệ thuật của cô. Mỗi khi rơi vào tình trạng bế tắc trong mối quan hệ cùng anh, tác phẩm của Na Bi thường không được đánh giá cao dù cô thức thâu đêm để hoàn thiện. Một số khán giả cảm thấy đồng cảm với tình huống của Na Bi, tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng cô cần sáng suốt để đưa ra lựa chọn đúng đắn cho bản thân.

Lằn ranh tình cảm mập mờ cùng Yang Do Hyuk

Yang Do Hyuk (Chae Jong Hyeop thủ vai) là bạn thuở nhỏ của Na Bi. Cả hai vô tình gặp lại nhau tại Seoul. Yang Do Hyuk là phiên bản hoàn toàn trái ngược của Park Jae Eon.

Nếu Jae Eon thường xuyên khiến Na Bi tự nghi ngờ giá trị bản thân, Do Hyuk giúp cô cảm thấy thoải mái với sự quan tâm của mình. Từ những cử chỉ nhỏ trong cuộc sống hàng ngày như nghiêng ô về phía Na Bi để cô không dính mưa, ghi nhớ ngày sinh nhật của Na Bi, hay phủ áo khoác lên yên sau cho Na Bi ngồi trong lúc chở cô đi chơi bằng xe đạp, Do Hyuk nhanh chóng chiếm cảm tình của khán giả bằng hành động ấm áp.

Dù vậy, người xem dễ dàng nhận ra Na Bi không có tình cảm với Do Hyuk. Mỗi khi Na Bi dành thời gian cùng Do Hyuk, cô thường trở nên lơ đãng và bất giác nhớ tới Jae Eon.

Khác với Na Bi, Do Hyuk là người thể hiện tình cảm rõ ràng. Trong một lần đi chơi, Do Hyuk thổ lộ rằng Na Bi là mối tình đầu của anh. Tuy nhiên, dường như Na Bi không có ý định vạch ra ranh giới rõ ràng trong mối quan hệ giữa cô và người bạn thuở thơ ấu.

Nhân vật Yoo Na Bi gây tranh cãi vì sự thiếu quyết đoán trong tình cảm. Ảnh: Naver.

Sau khi bước ra khỏi mối quan hệ không tốt đẹp với người yêu cũ, Na Bi nhanh chóng lao vào mối quan hệ không tên với Park Jae Eon, mặc cho biết trước bản thân bị tổn thương.

Khi Na Bi tạm rời Seoul để ổn định cảm xúc, cô lại rơi vào trạng thái tình cảm mập mờ với Do Hyuk.

Với mạch diễn biến hiện tại của phim, khán giả dự đoán Do Hyuk gặp tổn thương tình cảm do hành động thiếu quyết đoán của Na Bi. Những lựa chọn của cô làm dấy lên nhiều tranh cãi bởi cô chưa giải quyết triệt để vấn đề giữa cô và Jae Eon.

Diễn xuất và tính cách gây tranh cãi

Trước đây, khi xuất hiện trong Thế giới hôn nhân (The World of Marriage), Han So Hee thường bị công chúng chê bai vì khả năng diễn xuất có phần non kém. Cô bị khán giả đặt biệt danh "bình hoa di động".

Sau khi quan sát nhân vật Na Bi trong Nevertheless, nhiều ý kiến cho rằng diễn xuất của Han So Hee chưa có tiến bộ rõ rệt. Cách Han So Hee thể hiện Na Bi có phần nhạt nhòa, không nổi bật, không có sự đa dạng trong cảm xúc nhân vật. Thậm chí, theo đánh giá của một bộ phận người xem, khả năng diễn xuất của Han So Hee còn thua kém những nhân vật phụ trong phim dù cô đóng vai chính.

Nam diễn viên Song Kang - bạn diễn của Han So Hee trong Nevertheless - cũng phải nhận nhiều chỉ trích vì kỹ năng diễn xuất của anh. Theo khán giả, kịch bản của Nevertheless không có nhiều tình tiết kịch tính, vậy nên bộ phim cần diễn viên với thực lực cao để người xem không cảm thấy nhàm chán.

Có thể thấy, Han So Hee và Song Kang không thể đáp ứng đủ yêu cầu này. Trong một số phân cảnh, khi Na Bi và Park Jae Eon đứng cạnh nhau, khả năng diễn xuất của hai diễn viên vô tình khiến cảnh quay trở nên gượng gạo.

Ngoài ra, tạo hình và tính cách của nhân vật Na Bi cũng gây ra nhiều tranh cãi. Na Bi là nữ chính, vậy nhưng khán giả không thể tìm ra điểm gì nổi bật về cô ngoài tính cách nhút nhát.

So với những người bạn trong phim, Na Bi không có cá tính riêng và là người thiếu quyết đoán. Nếu Na Bi trong tác phẩm nguyên tác là cô gái mạnh mẽ, sôi nổi, Na Bi của Nevertheless lại rụt rè, ít nói, nhạt nhẽo, không có thói quen nổi bật và luôn tự ti trước Park Jae Eon.

Khán giả đánh giá khả năng diễn xuất của Han So Hee còn non nớt. Ảnh: Naver.

Nevertheless đang dần tới hồi kết thúc. Người xem bày tỏ lo ngại liệu bộ phim có thể đem lại kết thúc tốt đẹp hay nhân vật Na Bi sẽ trở thành một nữ chính không có sức nặng và để lại nhiều nuối tiếc.