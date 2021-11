Diễn xuất nghèo nàn của Song Hye Kyo

Bộ phim "Now, We Are Breaking Up" có kịch bản cũ kỹ, đi vào lối mòn. Màn thể hiện của cô và bạn diễn cũng khiến tác phẩm trở nên gượng gạo, khiên cưỡng.

Hơn hai năm sau đổ vỡ hôn nhân, Song Hye Kyo mới trở lại với màn ảnh nhỏ. Minh tinh 40 tuổi lựa chọn Now, We Are Breaking Up - một tác phẩm thuộc thể loại lãng mạn tình duyên đô thị và là thế mạnh nhiều năm của cô.

Bộ phim cũng được ghi hình trước toàn bộ thay vì quay cuốn chiếu (vừa quay vừa phát sóng) - điều hiếm thấy trong ngành công nghiệp phim truyền hình Hàn Quốc hiện nay. Hai lý do trên khiến người hâm mộ hy vọng Now, We Are Breaking Up là một tác phẩm chỉn chu, đẹp đẽ và hấp dẫn. Tuy nhiên, thực tế bộ phim của đạo diễn Lee Gil Bok gây thất vọng nhiều hơn là đáp ứng được kỳ vọng.

Kịch bản đi vào lối mòn

Bối cảnh Now, We Are Breaking Up xảy ra trong ngành công nghiệp thời trang, do đó khán giả sẽ tìm thấy những hình ảnh tiêu biểu và có phần rập khuôn của thể loại này, như kiểu trang phục bắt mắt, những nhân vật theo phong cách Francophilia (yêu thích, tôn thờ thẩm mỹ và văn hóa Pháp), nữ chính xinh đẹp và những điều tình cờ đẹp đẽ xoay quanh cô ấy.

Kịch bản Now, We Are Breaking Up đi vào lối mòn quen thuộc của phim Hàn.

Khó có thể trách việc biên kịch xây dựng cốt truyện đi vào đúng một đường lối quen thuộc trong phim Hàn, bởi đây là những điều khán giả đại chúng thích nhất. Điểm yếu của bộ phim nằm ở chỗ ngoài phần hình ảnh đẹp mắt, tác phẩm không có gì ngoài một kịch bản khoa trương và thiếu hấp dẫn.

Nhân vật chính của tác phẩm là Ha Young Eun (Song Hye Kyo đóng) - một nhà thiết kế thời trang tài giỏi, quyền lực, cuộc sống chỉ xoay quanh công việc và có khúc mắc trong chuyện tình cảm. Để tăng thêm tính trải đời và sâu sắc cho nhân vật, ê-kíp sản xuất đã cho bắt đầu phim bằng những câu thoại mang màu sắc triết lý, sau đó kết thúc bằng một nhận xét cay đắng: "Điều duy nhất không thay đổi là thực tế không có gì là mãi mãi".

Mô-típ nam nữ chính rơi vào vòng xoáy tình cảm sau một lần "tình một đêm" không còn là điều mới mẻ trong phim Hàn. Với Now, We Are Breaking Up, chuyện xảy ra giữa Ha Young Eun và Yoon Jae Gook (Jang Ki Yong đóng) cũng không mới mẻ hơn là bao, khi chàng trai trẻ tuổi luôn nhớ đến và bằng cách nào đó nảy sinh tình yêu thật sự với người đã lên giường cùng mình một lần duy nhất.

Ha Young Eun được xây dựng là phụ nữ tài năng, cứng cỏi, gan dạ và có chí hướng trong công việc. Nhưng sau khi gặp Yoon Jae Gook, nhân vật của Song Hye Kyo dường như biến thành nàng công chúa trong những tác phẩm cổ tích, luôn được chàng hoàng tử họ Yoon giải quyết giúp mọi rắc rối dù cô có yêu cầu hay không.

Vướng mắc tình cảm trong quá khứ khiến Ha Young Eun từ chối mọi mối quan hệ nghiêm túc cũng là chi tiết thường thấy (và có lẽ sẽ không bao giờ biến mất) trong phim truyền hình xứ kim chi. Điểm mới lạ duy nhất ở đây khán giả nhìn thấy là mối quan hệ rắc rối giữa Ha Young Eun và Yoon Jae Gook, khi anh là em trai ruột của người bạn trai đã qua đời của cô.

Tuy nhiên, tình tiết có vẻ mới lạ trên lại vấp phải sự chê bai kịch liệt của khán giả. Phần lớn ý kiến nhận xét về phim đều cho rằng việc Ha Young Eun "lên giường" cùng hai anh em ruột khá kỳ quặc và gượng gạo. Nhiều người cho rằng ê-kíp nên xây dựng hai nhân vật nam là anh em họ, hoặc bạn bè thân thiết từ nhỏ là đủ.

Ha Young Eun được xây dựng là phụ nữ tài năng, cứng cỏi, gan dạ và có chí hướng trong công việc.

Xây dựng nhân vật khiên cưỡng, thiếu thực tế

"Chúng ta có thể tha thứ cho cốt truyện và tình huống kỳ cục nếu tương tác và tình yêu lãng mạn trong phim đủ hấp dẫn. Nhưng than ôi, không hề", cây bút Pierce Conran của SCMP nhận xét về bộ phim mới nhất của Song Hye Kyo.

Theo Pierce Conran, mối tình trong Now, We Are Breaking Up bắt đầu bằng cuộc hội thoại tiếng Pháp "nghèo nàn đến buồn cười". Đây là điều không khớp với thiết lập nhân vật nhà thiết kế thời trang có nhiều năm du học ở Pháp và một nhiếp ảnh gia đẳng cấp quốc tế, sống ở châu Âu nhiều năm.

Trong phim, Ha Young Eun được mô tả là nhà thiết kế thời trang. Nhưng cô phải đi kiểm tra cửa hàng, tham gia các buổi họp về kinh doanh và tự mình tìm cách đàm phán để hợp tác với nhãn hàng nước ngoài.

Chính Ha Young Eun cũng không có nhiều cảnh diễn cho thấy cô là nhà thiết kế thời trang, là người tự tay vẽ (hoặc ít nhất là lên ý tưởng) cho những mẫu thiết kế của Sono - thương hiệu thời trang hàng đầu của tập đoàn The One.

Không chỉ mình Ha Young, nhân viên cấp dưới của cô cũng không giống nhà thiết kế chuyên nghiệp, họ làm rất nhiều công việc lặt vặt khác thay vì chú tâm vào những bản sketch trang phục.

Các nhân vật trong phim được xây dựng hào nhoáng nhưng thiếu thực tế, không phù hợp ngành thời trang.

Các nhân vật nữ trong phim mặc quá đẹp, quá chỉn chu, thiếu đi chút "nghệ" và chút bay bổng thường thấy ở các nhà thiết kế thời trang đời thật. Họ không cầm giấy và bút vẽ, họ cầm điện thoại, đi qua đi lại trong tòa nhà, bàn về kinh tế nhiều hơn là ý tưởng sáng tạo. Có ý kiến cho rằng công việc của Ha Young Eun và cấp dưới khó có thể gọi là một nhà thiết kế, thay vào đó, họ là những người kinh doanh thời trang.

Ngay cả nhân vật nhiếp ảnh gia hàng đầu "Mr. J" Yoon Jae Gook của Jang Ki Yong cũng khó thuyết phục những khán giả có chuyên môn, hiểu biết về ngành nghề trên.

Biên kịch đã tô vẽ cho Yoon Jae Gook một thân phận quá hào nhoáng, nhưng lại viết nên những hành động tiểu tiết không xứng tầm nhân vật. Ở đời thực, khó tìm được một nhiếp ảnh gia nào quyền lực đến mức chủ tịch nhãn hàng hiệu thời trang lớn ở Pháp phải cầu xin anh hợp tác và khi bị từ chối thì rơi vào tâm trạng suy sụp. Nếu có, độ tuổi của nhân vật này hẳn phải lớn hơn Yoon Jae Gook không ít.

Và so với vị thế "làm mưa làm gió" trong giới nhiếp ảnh thời trang của mình, việc Yoon Jae Gook một mình một máy (thậm chí không có bao nhiêu lens trong chiếc túi bên hông), nhận chụp ảnh thời trang mà không yêu cầu ê-kíp hỗ trợ cũng không hợp lý.

Nếu từng tham gia vào một buổi chụp ảnh thời trang hoặc ảnh tạp chí ít nhất một lần, khán giả sẽ nhận thấy chi tiết Yoon Jae Gook cầm theo một chiếc máy ảnh đến buổi chụp chữa cháy cho bộ sưu tập của Ha Young Eun khiên cưỡng tới mức nào.

Mối quan hệ giữa nam nữ chính bị đẩy vào tình huống kỳ quặc, khiên cưỡng.

Diễn xuất nghèo nàn của Song Hye Kyo

Thực tế, khó có thể đổ toàn bộ vấn đề cho ê-kíp làm phim, nhất là khi vai nữ chính của Song Hye Kyo không thể thuyết phục người xem.

Sau 20 năm đóng phim, Song Hye Kyo dần khiến nhiều người hoài nghi về khả năng diễn xuất của cô, bởi minh tinh người Hàn gần như luôn "bê" đúng một khuôn mặt và một lối biểu đạt tình cảm từ phim này qua phim khác.

Song Hye Kyo luôn chọn kịch bản và những nhân vật an toàn, không mới mẻ và không có tính đột phá. Từ vai diễn cô gái mù Oh Young trong Gió mùa đông năm ấy (2013) tới Hậu duệ mặt trời (2015) và bây giờ Now, We Are Breaking Up, ngôi sao sinh năm 1981 luôn trưng trổ lối diễn xuất nghèo nàn, từ biểu cảm tới hành động và tạo hình nhân vật.

Mỗi khi Song Hye Kyo nhận đóng phim mới, khán giả gần như đã đoán chắc cô sẽ lại xuất hiện với khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt rưng rưng u buồn và những cảnh quay quá an toàn theo đúng nghĩa đen. Nhìn Ha Young Eun, khán giả có thể trông thấy cả Oh Young từ năm 2013 hay bác sĩ Kang Mo Yeon vào năm 2015, không có bất cứ điểm nào khác biệt.

Nhân vật Ha Young Eun (phải) giống bác sĩ Kang Mo Yeon của Hậu duệ mặt trời (trái) từ tạo hình đến lối diễn xuất, biểu cảm.

Ngay như trong Now, We Are Breaking Up, cảnh quay giường chiếu đầu phim được gắn mác 19+, nhưng những gì khán giả thấy là góc quay cận nụ hôn nồng cháy của cô và Jang Ki Yong, không hề có bất cứ yếu tố vượt quá độ tuổi phổ thông nào.

Không hẳn cần phải đóng cảnh nóng, cảnh "cởi" mới là chứng minh sự bạo dạn, đa dạng của một diễn viên. Nhưng so với các minh tinh cùng lứa như Jeon Ji Hyun hay Kim Tae Hee, sự lựa chọn nhân vật của Song Hye Kyo kém đa dạng hơn hẳn.

Now, We Are Breaking Up có lẽ sẽ không trở thành một bộ phim dở hay vướng ý kiến trái chiều nếu Song Hye Kyo đầu tư vào nhân vật hơn, ở phương diện lý giải vai diễn thay vì đầu tư vào quần áo và kiểu tóc.