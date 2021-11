Diễn xuất của Angelina Jolie

Nhìn lại sự nghiệp của ngôi sao "Eternals", dù không quá nhiều tác phẩm đồ sộ, Angelina Jolie đã có hành trình dài chinh phục và đóng góp cho điện ảnh.

Xuất thân trong gia đình điện ảnh nhà nòi, cha là Jon Voight, ngôi sao từng đoạt Oscar, mẹ là Marcheline Bertrand, một diễn viên kịch nói nổi danh.

Với chiều cao lý tưởng 1,69 m, gương mặt sắc lẹm, đôi môi quyến rũ nhưng cũng ẩn chứa nét nữ tính ngây thơ và mềm mại, Angelina Jolie trở thành một gương mặt đầy tiềm năng tại miền đất danh vọng ngay từ thời tuổi teen.

Angelina Jolie trên thảm đỏ quảng bá bom tấn siêu anh hùng Eternals.

Sinh ra để trở thành "đả nữ"

Chạm ngõ diễn xuất khi chỉ mới 7 tuổi trong Lookin' to Get Out, bộ phim do bố cô - Jon Voight - đóng vai chính, Angelina Jolie ngay lập tức được các nhà làm phim chú ý.

Tuy nhiên, phải đến 11 năm sau, Jolie mới chính thức chào sân với vai chính trong phim đầu tay Cyborg 2. Đây cũng là lần đầu Angelina Jolie làm “đả nữ” với nhiều cảnh quay hành động, rượt đuổi, đánh đấm và thậm chí là tận 2 cảnh nóng lộ ngực táo bạo khi chỉ mới 18 tuổi.

Lúc này, Angelina Jolie bắt đầu sự nổi loạn của tuổi trẻ. Liên tục sau đó, mỗi năm "vợ cũ của Brad Pitt" đóng trung bình hơn một phim, từ các tựa phim hành động - giật gân về đề tài hình sự - tội phạm như Hackers, Without Evidence, Playing God, Hell's Kitchen và đặc biệt biệt là The Bone Collector của đạo diễn Phillip Noyce.

Song song, cô còn xuất hiện trong nhiều tác phẩm thuộc dòng phim tâm lý - lãng mạn như Love Is All There Is, Mojave Moon, Playing by Heart, Pushing Tin… Trong đó, bộ phim Foxfire chính là bức tranh vẽ lại khoảng thời gian tuổi trẻ nhiệt huyết nhưng cũng đầy chông gai của Jolie.

Với kinh nghiệm rèn giũa qua nhiều vai diễn khác nhau, Angelina Jolie đã có được điểm nhấn đầu tiên trong sự nghiệp cùng giải Oscar dành cho Nữ diễn viên Phụ xuất sắc với vai diễn trong Girl, Interrupted. Đó là cột mốc đưa ngôi sao Eternals đến với nhiều vai diễn trong các bom tấn thương mại lẫn phim nghệ thuật sau đó.

Ngay từ vai chính đầu tiên, Angelina Jolie đã rất khí chất với hình tượng "đả nữ".

Angelina Jolie trở thành gương mặt "đả nữ" hàng đầu Hollywood cùng các siêu phẩm Gone in 60 Seconds, 2 phần phim Lara Croft: Tomb Raider, Taking Lives, Mr. & Mrs. Smith - bộ phim se duyên cho cô và tài tử Brad Pitt, Wanted, Salt…

Tuy nhiên kể từ sau The Tourist năm 2010, người ta không còn nhìn thấy Angelina Jolie xuất hiện trong các vai diễn hành động nặng ký nữa, đó cũng là lúc cô rẽ sang một hướng khác trong chặng đường làm điện ảnh.

Ngôi sao diễn xuất toàn diện

Không chỉ là ngôi sao hành động, Angelina Jolie còn ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn đòi hỏi độ khó khác nhau. Có thể thấy "nữ sát thủ của Wanted" chưa từng gói gọn mình trong bất kỳ dạng nhân vật nào.

Từ vai phóng viên xấu số xây dựng kế hoạch ý nghĩa riêng cho bản thân vào 7 ngày cuối đời trong Life Or Something Like It, người phụ nữ thủ đoạn trong Original Sin, cô gái quyên góp để giúp đỡ những người ở châu Phi trong Beyond Borders, cho đến vai người vợ tảo tần trong The Good Shepherd, cô vợ đến Pakistan tìm chồng là phóng viên bị bắt cóc trong A Mighty Heart, hay người mẹ quyết tâm tìm ra con trai trong Changeling… đã cho thấy Angelina Jolie biến đổi qua từng nhân vật mà mình thủ diễn, không vai nào lẫn vào nhau được.

Angelina Jolie biến đổi qua từng nhân vật, không có vai nào lẫn vào nhau.

Với mỗi vai diễn mà Jolie hóa thân, cô không chỉ diễn cho thật đạt mà còn thật sự thấu hiểu từng điểm mềm điểm cứng của nhân vật đó, từ đó kết hợp với màu sắc diễn xuất của bản thân để mang họ lên màn ảnh rộng trong hình hài phù hợp nhất.

Điểm chung trong các vai diễn của "nàng điệp viên Salt" đều mang đậm tính chất tôn vinh phụ nữ, dù vai đó là vai chính hay phụ, chính diện hoặc phản diện, dù là dịu dàng hay cứng cỏi. Angelina Jolie luôn biết cách khiến từng vai diễn của mình đáng nhớ và không lẫn vào đâu được.

Một điều rất đặc biệt ở Angelina Jolie chính là vẻ đẹp mang màu sắc đa dạng phù hợp với nhiều thân phận nhân vật khác nhau. Sự mạnh mẽ khi làm đả nữ, nét quý phái của các quý cô châu Âu, tính điềm đạm của những người phụ nữ gia đình… dường như chưa có kiểu nhân vật nào có thể làm khó cô.

Nhà làm phim có lối đi riêng

Năm 2007, Angelina Jolie cùng những người bạn nổi tiếng gồm Anne Hathaway, Jude Law, Hilary Swank, Djimon Hounsou… thực hiện bộ phim tài liệu A Place in Time, xoay quanh cuộc sống của những con người ở nhiều nơi trên thế giới, khác nhau về địa lý nhưng có kết nối với nhau về tâm hồn. Đây cũng là lần đầu bà mẹ nhiều con ngồi vào ghế đạo diễn.

4 năm sau đó, In the Land of Blood and Honey, bộ phim mà Angelina Jolie cùng lúc đảm nhận cả ba vị trí đạo diễn, biên kịch và sản xuất, đã tạo được chú ý của điện ảnh thế giới khi xoay quanh cuộc chiến ở Bosnia vào đầu thập niên 1990.

"Bà Smith" đã trung hoà tinh tế cả hai yếu tố tình cảm và sự dữ dội của chiến tranh. Không đạt được doanh thu cao nhưng chính tác phẩm này đã cho thấy đam mê của Jolie với các câu chuyện trong thời chiến, tạo tiền đề cho sự ra đời cho hai tác phẩm sau đó là Unbroken và First They Killed My Father. Cả hai bộ phim đều dựa trên câu chuyện có thật trong các cuộc chiến khốc liệt đã diễn ra.

Cách kể của Angelina Jolie trong các bộ phim cô đạo diễn có phần khác biệt, sự hào hùng của những cuộc chiến chỉ làm nền cho chủ đề chính.

Thế nên các phim nói trên không tập trung xây dựng những trận đánh lớn hoành tráng oai hùng, mà xoáy sâu vào quan hệ tình cảm, tâm lý và hành vi của con người bị ảnh hưởng ra sao giữa bom đạn, khói lửa, điều người ta ít được nghe thấy khi nói về những cuộc chiến.

Sắp tới, “kẻ trộm mộ” Lara Croft tiếp tục thực hiện bộ phim về cuộc đời của Don McCullin, phóng viên chiến trường trứ danh của làng báo thế giới với những bức ảnh ngồn ngộn tính tư liệu lịch sử, kịch bản được chuyển thể từ chính hồi ký của Don McCullin là Unreasonable Behaviour.

Angelina Jolie chỉ đạo diễn xuất tại phim trường Unbroken.

Riêng với By The Sea, một bộ phim khác do Jolie làm đạo diễn, dù bị cả giới phê bình lẫn khán giả chê tơi tả nhưng vẫn được xem là khó quên với minh tinh khi là dấu mốc cho sự chấm dứt mối tình gần 15 năm với Brad Pitt.

Trong năm 2021, xuất hiện trong phim hình sự Those Who Wish Me Dead và bom tấn Eternals của Vũ trụ Điện ảnh Marvel, đánh dấu sự trở lại của Angelina Jolie với hình tượng “đả nữ” nhưng với hơi thở chín chắn và mặn mà hơn các sản phẩm trước đó.

Đặc biệt với Eternals, đây không chỉ là bom tấn có quy mô lớn nhất từng tham gia mà còn là cánh cửa đưa Jolie đến với dòng phim anh hùng đang là xu hướng đỉnh cao. Biết đâu, sẽ có lúc khán giả được xem một bộ phim siêu anh hùng rất khác do chính cô làm đạo diễn.

Tạm kết, không có bề dày thành tích hay quyền lực lớn tại Hollywood như Meryl Streep hay Will Smith nhưng Angelina Jolie đã đóng góp cho điện ảnh thế giới không chỉ những vai diễn khó quên, các tác phẩm ấn tượng, mà hơn hết là chính cô - một diễn viên/nhà làm phim với tầm nhìn hướng đến xã hội và cuộc sống của con người trên thế giới. Đồng thời là hình mẫu để các nhà phim - diễn viên thế hệ mới hướng đến góc nhìn linh hoạt giữa thương mại và nghệ thuật trong điện ảnh.