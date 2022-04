Diễn viên Yoon Kye Sang tổ chức lễ cưới vào tháng 6

Yoon Kye Sang và bạn gái đăng ký kết hôn từ tháng 8/2021. Khi đó, họ chưa tổ chức lễ cưới bởi ảnh hưởng của Covid-19.

Ngày 18/4, tờ MoneyS đưa tin Yoon Kye Sang tổ chức đám cưới vào ngày 9/6. Công ty quản lý của Yoon Kye Sang là Just Entertainment xác nhận thông tin và cho biết lễ cưới được tổ chức riêng tư tại khách sạn Shilla Youngbin, Jangchung-dong, Seoul. Theo công ty quản lý, chỉ những người trong hai bên gia đình và bạn bè thân thiết được mời tham dự buổi lễ.

Hai người gặp nhau từ cuối năm 2020 thông qua sự giới thiệu của người quen. Yoon Kye Sang và bạn gái doanh nhân đăng ký kết hôn vào ngày 13/8/2021. Vợ của Yoon Kye Sang kém nam diễn viên 5 tuổi. Khi đó, họ chưa tổ chức lễ cưới bởi sự bùng phát của Covid-19.

Sau khi kết hôn, Yoon Kye Sang xuất hiện trên một chương trình giải trí và nói: "Tôi thực sự hạnh phúc và có cảm giác ổn định".

"Được sự cho phép của cha mẹ hai bên, chúng tôi quyết định tiến tới quan hệ hôn nhân, nhưng khó có thể tổ chức đám cưới do Covid-19. Vì vậy chúng tôi dự định đăng ký kết hôn trước", diễn viên chia sẻ thêm. Sau đó, họ đến Hawaii để hưởng tuần trăng mật.

Yoon Kye Sang tổ chức lễ cưới sau nhiều tháng đăng ký kết hôn.

Theo Yoon Kye Sang, vợ anh có nhân cách tốt, luôn đối xử ấm áp với mọi người xung quanh. Nam diễn viên tâm sự: "Khi tôi mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần, cô ấy đã bảo vệ và chữa lành cho tôi bằng tình yêu thương. Cô ấy là một người thực sự tốt, vì vậy tôi tin chắc mình muốn ở bên cô ấy đến hết đời".

Yoon Kye Sang sinh năm 1978, bắt đầu sự nghiệp vào năm 1999 với tư cách thành viên nhóm nhạc G.O.D. Năm 2004, anh rời nhóm để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Từ bộ phim đầu tiên là Flying Boys (2004), anh đã giành chiến thắng ở hạng mục Nam diễn viên mới xuất sắc tại Giải thưởng nghệ thuật Baeksang.

Yoon Kye Sang sau đó hoạt động tích cực ở cả lĩnh vực truyền hình và điện ảnh. Anh đảm nhận vai chính trong các bộ phim hài lãng mạn như My 19 Year Old Sister-Law 2004, Who Are You?, Crazy for You, The Greatest Love, Poongsan…