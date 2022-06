Diễn viên Yoon Kye Sang kết hôn

Hôn lễ của Yoon Kye Sang diễn ra ngày 9/6 chỉ có gia đình và bạn bè thân thiết tham dự. Nam diễn viên tổ chức đám cưới sau 10 tháng đăng ký kết hôn.

Newsis đưa tin ngày 9/6, diễn viên Yoon Kye Sang cử hành hôn lễ tại khách sạn Shilla Youngbin ở Jangchung-dong, Seoul. Công ty quản lý của nam diễn viên là Just Entertainment cho biết anh chỉ mời gia đình và bạn bè thân thiết. Cô dâu, chú rể hạn chế lượng khách mời vì Covid-19.

Hôn lễ diễn ra sau 10 tháng kể từ khi Yoon Kye Sang đăng ký kết hôn với Cha Hye Young (39 tuổi). Vợ của nam diễn viên là giám đốc điều hành của một thương hiệu mỹ phẩm. Họ kết hôn vào tháng 8/2021 nhưng hoãn thời điểm cử hành hôn lễ vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Vào tháng 2, hai người đi hưởng tuần trăng mật tại Hawaii, Mỹ.

Yoon Kye Sang tổ chức lễ cưới ngày 9/6.

Khi thông báo kết hôn, Yoon Kye Sang tâm sự vợ anh có nhân cách tốt và luôn động viên mỗi khi anh gặp khó khăn. Hai người gặp nhau từ cuối năm 2020 thông qua sự giới thiệu của người quen.

"Cô ấy sẽ trở thành một người vợ có thể sưởi ấm tôi và những người xung quanh bằng trái tim ấm áp. Khi tôi mệt mỏi về thể chất, tinh thần, cô ấy bảo vệ và chữa lành tôi bằng tình yêu. Cô ấy là một người tốt, vì vậy tôi tin chắc mình muốn ở bên cô ấy đến hết cuộc đời", Yoon Kye Sang cho biết.

Yoon Kye Sang (sinh năm 1978) ra mắt năm 1999 với tư cách thành viên của nhóm nhạc G.O.D. Sau khi rời nhóm vào năm 2004, anh chuyển hướng sang diễn xuất. Anh đảm nhận vai chính trong các bộ phim hài lãng mạn như My 19 Year Old Sister-Law 2004, Who Are You?, Crazy for You, The Greatest Love, Poongsan…

Yoon Kye Sang đang đóng vai chính trong bộ phim mới của Disney+ mang tên Kiss Sixth Sense.