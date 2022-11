Diễn viên Yoo Ah In phản hồi tin gián tiếp gây ra thảm kịch Itaewon

Yoo Ah In vướng tin đồn là người nổi tiếng gây giẫm đạp ở Itaewon. Tuy nhiên, công ty quản lý cho biết nam diễn viên tới nước ngoài từ 29/10.

Yoo Ah In đang ở nước ngoài và không đến Itaewon vào ngày vụ thảm kịch xảy ra. Ảnh: Pinterest.

Theo tin tức sáng 1/11 của tờ Osen, khi Hàn Quốc đang đau buồn vì thảm kịch giẫm đạp Itaewon, tin đồn thất thiệt xuất hiện ngày càng nhiều. Những ngày qua, khi thảm kịch gây rúng động dư luận Hàn Quốc, nhiều trang tin và mạng xã hội lan truyền thông tin một người nổi tiếng đã đến Itaewon và khiến đám đông chen lấn, xô đẩy. Sau BJ Seya, tới nam diễn viên Yoo Ah In lọt tầm ngắm của cộng đồng mạng. Nhiều tài khoản lan truyền tin tức Yoo Ah In chính là người nổi tiếng được nhắc đến.

Sáng 1/11, Yoo Ah In thông qua công ty quản lý đã phản bác tin đồn. Công ty quản lý khẳng định Yoo Ah In tới nước ngoài từ 29/10 và chưa trở về Hàn Quốc. “Không thể nói Yoo Ah In đến Itaewon và khiến đám đông chen lấn vì đây là tin tức vô căn cứ”, công ty nhấn mạnh.

Theo thông tin của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Seoul vào ngày 1/11, số người chết trong thảm kịch Itaewon đã tăng lên 156 người (101 phụ nữ và 55 đàn ông).

Yoo Ah In phủ nhận có liên quan đến thảm kịch Itaewon.

Thảm kịch giẫm đạp xảy ra tối 29/10 tại Itaewon, Yongsan-gu, Seoul. Vụ tai nạn xảy ra khi đám đông tụ tập tại một con hẻm vào ngày Halloween. Nam diễn viên Lee Ji Han và nữ hoạt náo viên Kim Yuna là hai nạn nhân trong vụ việc. Họ cùng sinh năm 1998. Lee Ji Han thậm chí đang tham gia bộ phim truyền hình Kkokdu's Gye Jeol của đài MBC. Bộ phim tạm dừng quay sau khi Lee Ji Han qua đời.

Hiện, ngành giải trí Hàn Quốc đóng băng để tưởng nhớ nạn nhân vụ thảm kịch. Hàng trăm sự kiện, chương trình bị hoãn hoặc hủy bỏ.

Yoo Ah In sinh năm 1986, là diễn viên hàng đầu tại Hàn Quốc. Anh nhận nhiều giải thưởng danh giá như Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh và hai Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang. Anh được biết đến với các vai chính trong bộ phim Punch, Secret Affair, Veteran, Six Flying Dragons, #Alive, Voice of Silence, Hellbound…

Với vai diễn Lee Jong Su trong Burning, Yoo Ah In được giới phê bình quốc tế đánh giá cao. Anh xuất hiện trong danh sách Các diễn viên xuất sắc năm 2018 của The New York Times. Anh trở thành người châu Á duy nhất có mặt trong danh sách.