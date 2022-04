Diễn viên tuyên bố tạm ngừng đóng phim

Năm 2019, Jennifer Lawrence trả lời E! Online rằng cô quyết định ngừng đóng phim vào năm 2020 và chuyển trọng tâm vào các tổ chức phi lợi nhuận. Sau bộ phim Don't Look Up, sao phim Đấu trường sinh tử sinh con và quyết định tạm ngừng diễn xuất để lo cho gia đình. Trong cuộc phỏng vấn với Vanity Fair, sao nữ 32 tuổi nói mong muốn của cô là được sống cạnh chồng con. "Tôi chỉ muốn gia đình mình hạnh phúc, tự tay tôi chăm sóc con và không muốn mọi người can thiệp quá nhiều", cô chia sẻ. Ảnh: Vanity Fair.