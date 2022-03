Diễn viên tuyên bố ghét phim của đồng nghiệp

Đầu tháng 2, Brian Cox xuất bản cuốn hồi ký Putting The Rabbit In The Hat. Nam diễn viên tiết lộ ông từng từ chối cơ hội đóng vai Governor trong Cướp biển vùng Caribbean. Ông đồng thời lên tiếng chê bai vai diễn của Johnny Depp là quá một màu, khán giả và các chuyên gia chỉ thổi phồng về bộ phim. "Jack Sparrow quá giống với Depp ngoài đời. Dù đáng yêu nhưng phải thừa nhận một điều là anh ấy bị đánh giá cao quá mức", ông viết trong cuốn sách. Ảnh: Variety.