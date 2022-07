Diễn viên Tùng Min lên tiếng việc hành hung quản lý

Tùng Min thừa nhận mất bình tĩnh khi nói chuyện với anh Hoàng Anh. Tuy nhiên, nam diễn viên phủ nhận việc hành hung quản lý cũ.

Ngày 7/7, hai ngày sau khi bị quản lý cũ là anh Hoàng Anh tố hành hung và quỵt tiền, diễn viên Tùng Min lên tiếng về vụ việc. Trao đổi với Zing, diễn viên Tùng Min cho biết anh đã chủ động liên lạc với công an phường An Phú nơi anh Hoàng Anh trình báo sự việc để giải quyết ồn ào. Tùng Min được công an hẹn lịch đến làm việc vào 10h ngày 8/7.

Tùng Min cũng xin lỗi vì vướng vào những chuyện tiêu cực và để khán giả thất vọng. Lý do anh im lặng suốt 2 ngày qua là không có kinh nghiệm xử lý tình huống.

Tùng Min khẳng định không đánh anh Hoàng Anh như quản lý tố cáo trước đó. “Tôi thừa nhận khi bị anh Hoàng Anh buộc tội đánh tráo điện thoại, tôi mất bình tĩnh và muốn ba mặt một lời. Tôi giữ anh Hoàng Anh lại dẫn đến giằng co. Khi anh ấy ngã dưới đất, chính bạn của tôi đỡ anh đứng dậy và bảo anh rời đi, tránh đôi co thêm. Có thể điều đó đã gây ra vết xước ở nách như anh Hoàng Anh chụp hình”, Tùng Min kể.

Tùng Min và Pông Chuẩn bị quản lý cũ tố chưa trả hết tiền sau khi dừng hợp tác.

“Tuy nhiên, tôi lại bị miêu tả như kẻ côn đồ cố tình hành hung anh. Mọi người có thể thấy trên những bức hình do chính Hoàng Anh đăng tải, không có dấu hiệu của việc bóp cổ, đấm đá như anh nói. Nếu có công an phường đã triệu tập tôi ngay hôm sau để làm việc rồi. Công an không triệu tập, nhưng tôi vẫn chủ động làm việc với ban quản lý tòa nhà để xin trích xuất camera. Tuy nhiên, rất không may cho tôi, camera khu vực này đang hỏng. Tôi có clip làm việc với ban quản lý để chứng minh mình không nói dối việc này”, anh tiếp tục.

Về việc quản lý ứng ra 200 triệu đồng để giúp Tùng Min và vợ là stylist Pông Chuẩn thực hiện các dự án, nam diễn viên trả lời: “Ban đầu, anh Hoàng Anh thỏa thuận sẽ giúp gia đình tôi quản lý tiền thu chi, nên anh nói quy về một mối dễ kiểm soát, thiếu đâu anh cho vay để đầu tư. Anh nói khi dự án kết thúc có thể trả cho anh. Tôi rất biết ơn về việc này vì tôi không giỏi quản lý tiền. Trong quá trình tham gia các chương trình, tôi có hợp đồng nào được thanh toán cũng chuyển về tài khoản của anh Hoàng Anh”.

Tùng Min kể trong buổi họp sau chương trình, anh Hoàng Anh yêu cầu nam diễn viên trả khoản tiền 100 triệu đồng trong vòng tháng 6 để anh xử lý việc riêng. Nam diễn viên bất ngờ vì khi anh vừa thi xong, quản lý từ chối thanh toán các khoản còn lại cho ê-kíp sản xuất nhạc. Tùng Min khẳng định các khoản cần thanh toán đó anh tự trả.

Việc làm trên của Hoàng Anh khiến Tùng Min thấy thất vọng và mất niềm tin vào những điều anh nói trước đó. Tuy nhiên, nam diễn viên vẫn thu xếp đủ 100 triệu đồng để trả cho anh Hoàng Anh vào ngày 28/6.

Tùng Min cũng đăng bản thu chi được cho là Hoàng Anh gửi đến nam diễn viên. Theo nam diễn viên, mỗi khi nhận được thu nhập từ các dự án, anh sẽ trích 30% trả cho Hoàng Anh. Đây là tiền lương nằm ngoài 200 triệu đồng ứng trước đó. Tuy nhiên, anh Hoàng Anh lại ghi số tiền phần thu vào mục chi gây hiểu lầm rằng số tiền phải chi cho Tùng Min cao hơn thực tế.

Tuy nhiên, Hoàng Anh phủ nhận cáo buộc trên. Anh khẳng định không nhận được 30% thu nhập từ Tùng Min bởi "thu ít hơn chi".

Trước đó, anh Hoàng Anh cho biết bị Tùng Min hành hung tại sảnh một chung cư ở phường An Phú (TP.HCM). Đó cũng là nơi ở của Tùng Min và vợ là Pông Chuẩn. Sự việc xảy ra tối 5/7. Sau đó, anh Hoàng Anh tới trụ sở công an phường An Phú (TP.HCM) trình báo, làm tờ tường trình sự việc. Anh cũng đến Bệnh viện Chợ Rẫy để hoàn tất thủ tục khám lúc 2h sáng 6/7.

Tùng Min phủ nhận chuyện hành hung quản lý.

Theo anh Hoàng Anh, anh ứng 200 triệu đồng để Tùng Min, Pông Chuẩn thực hiện các dự án nhưng sau đó bị hai nghệ sĩ đơn phương thông báo dừng làm việc chung. Đến nay Tùng Min chưa trả hết số tiền đã ứng từ Hoàng Anh và còn nợ 50 triệu đồng.

Tuy nhiên, Pông Chuẩn phủ nhận cáo buộc. Cô khẳng định Tùng Min không hành hung Hoàng Anh và cho biết với Zing đã đề nghị bảo vệ tại khu chung cư làm nhân chứng tại buổi làm việc với công an. Ngoài ra, Pông Chuẩn chia sẻ cô và chồng luôn chuyển tiền đúng hẹn cho quản lý cũ.

Tùng Min (tên thật Đoàn Thanh Tùng, sinh năm 1986) xuất thân là vũ công. Sau đó, anh tham gia nhiều bộ phim như Bước nhảy xì tin, Trại hoa đỏ, Bụi đường tinh khôi, Glee Việt Nam… Gần đây, anh tham gia chương trình Trời sinh một cặp.

Vợ anh là stylist Pông Chuẩn (tên thật Đỗ Thanh Hoa). Hai người kết hôn vào năm 2017. Pông Chuẩn làm việc với nhiều nghệ sĩ Việt như Hari Won, Giang Hồng Ngọc, nhóm nhạc 365daband, Diệp Lâm Anh, Noo Phước Thịnh, Đông Nhi, Vũ Cát Tường.