Diễn viên Tùng Min bị tố hành hung người quản lý

Hoàng Anh cho biết đã trình báo công an về việc bị Tùng Min hành hung. Theo quản lý cũ, sự việc xảy ra tối 5/7 tại một chung cư ở TP.HCM.

Ngày 6/7, Hoàng Anh - quản lý cũ của diễn viên Tùng Min, stylist Pông Chuẩn - chia sẻ việc bị nghệ sĩ hành hung, quỵt tiền.

Sự việc xảy ra tại chung cư nơi Tùng Min, Pông Chuẩn sinh sống thuộc phường An Phú (TP.HCM). Anh Hoàng Anh cho biết đã trình báo sự việc lên công an và đang chờ xử lý.

Diễn viên Tùng Min bị tố hành hung quản lý cũ

Anh Hoàng Anh cho biết bắt đầu làm việc với Tùng Min và vợ là Pông Chuẩn từ cách đây 4 tháng. Theo quản lý cũ, khi bắt đầu làm việc, anh ứng ra xấp xỉ 200 triệu đồng để thực hiện các dự án cho Tùng Min, Pông Chuẩn. Anh thậm chí cho Tùng Min mượn điện thoại đời mới màu trắng để tiện quay video cập nhật lên mạng xã hội.

Tuy nhiên, sau 4 tháng làm việc, hai bên phát sinh mẫu thuẫn.

Theo Hoàng Anh, “Tùng Min bắt đầu những cuộc hội thoại gay gắt và mâu thuẫn vì bảo tôi nói xấu, hạ bệ cậu ấy”. Sau đó, Tùng Min và Pông Chuẩn đơn phương thông báo trên mạng xã hội việc chấm dứt làm việc với Hoàng Anh.

“Sau thông báo chấm dứt vai trò quản lý của Tùng Min trên trang cá nhân của em ấy, tôi cũng tôn trọng. Tôi báo với họ gửi lại chiếc điện thoại, các vật dụng linh tinh và tiền tôi ứng ra trước đó. Tính tới thời điểm này, hai bạn vẫn chưa gửi tôi đủ tiền nhưng vì hai người cũng không dư giả nên tôi đồng ý để hai bạn gửi lại sau”, Hoàng Anh cho biết.

Hoàng Anh cho biết bị Tùng Min hành hung.

Hoàng Anh kể khi tới nhà Tùng Min để lấy lại chiếc điện thoại, anh bị hành hung. “Khi đến nơi, Tùng Min cùng một thanh niên đi xuống sảnh và đưa tôi chiếc điện thoại. Tôi lên nhà một người em ở cùng chung cư để xin sạc nhờ. Sau khi nhận ra chiếc điện thoại màu gold chứ không phải màu trắng như tôi đưa trước đó, tôi gọi điện cho Tùng Min. Lúc này em ấy nói trong điện thoại: ‘Anh thích trắng không. Xuống dưới đi, tôi đưa trắng cho’. Tôi đi xuống”, Hoàng Anh kể.

Anh tiếp tục: “Sau khi nói được vài câu, Tùng Min bảo: ‘Anh chứng minh được nó màu trắng, tôi đền cho 2 cái còn nếu không anh xong với tôi’. Dứt câu, Tùng Min bất ngờ áp sát và đánh vào đầu tôi. Mũ tôi văng xuống đất. Sau đó, tôi linh cảm không ổn nên muốn di chuyển về phía sảnh cho có bảo vệ. Tùng Min tiếp tục đánh, bóp cổ tôi. Trong khi đó, người bạn đi cùng Tùng Min bóp vào gáy khiến tôi choáng váng. Tôi đi thêm 2 bước thì bị Tùng Min đánh tiếp và ngã xuống đất”.

Theo Hoàng Anh, anh bị Tùng Min liên tục túm áo, tấn công cho tới khi bảo vệ khu chung cư xuất hiện.

Trao đổi với Zing, Hoàng Anh cho biết anh đã tới trụ sở công an phường An Phú (TP.HCM) trình báo, làm tờ tường trình sự việc và đến bệnh viện khám, làm giấy chứng nhận thương tật. Anh tới bệnh viện Chợ Rẫy để hoàn tất thủ tục khám lúc 2h sáng 6/7. Hiện anh chờ công an xử lý sự việc.

Hoàng Anh cho biết hiện Pông Chuẩn, Tùng Min nợ anh 50 triệu đồng. Sau sự việc, hai nghệ sĩ chưa liên lạc với anh. Hiện, Hoàng Anh đau ở phần mềm và cảm thấy choáng váng, hoảng sợ.

Pông Chuẩn phủ nhận cáo buộc

Phản hồi Zing về lời tố cáo của quản lý cũ, stylist Pông Chuẩn cho biết: “Về việc Hoàng Anh tố cáo Tùng Min hành hung, chúng tôi giải thích thế nào cũng được cho là thanh minh. Do đó, trong chiều 6/7, chúng tôi đã có buổi làm việc trực tiếp với ban quản lý tòa nhà xin trích xuất camera để làm bằng chứng. Tuy nhiên, camera khu vực này không hoạt động. Sau nhiều động thái xin trích xuất các camera xung quanh không có kết quả, chúng tôi làm việc với ban bảo vệ. Phía tòa nhà sẵn sàng ra công an phường đối chất về việc không hề có xô xát, hành hung nào nghiêm trọng như lời anh Hoàng Anh miêu tả”.

Pông Chuẩn nhấn mạnh: “Còn chuyện quỵt tiền hoàn toàn bịa đặt. Bất cứ khi nào anh Hoàng Anh yêu cầu, chúng tôi cũng chuyển khoản trả đúng hẹn dù điều đó không nằm trong thỏa thuận ban đầu”.

Stylist Pông Chuẩn và diễn viên Tùng Min.

Khi được hỏi về chiếc điện thoại mà Hoàng Anh nhắc đến, Pông Chuẩn cho biết: “Điều đó quá vô lý nên tôi không muốn giải thích thêm. Ai lại đi đổi cái điện thoại từ màu trắng thành gold chứ”.

Pông Chuẩn cho biết công an phường chưa liên hệ với cô và Tùng Min.

“Nhưng vì danh dự nên bên tôi sẽ chủ động làm việc với công an. Không thể lên phường chụp vài hình ảnh rồi nói bị hành hung trong khi không có một chút bằng chứng hay nhân chứng nào như vậy được. Trước mắt, chúng tôi cần đợi bản tường trình từ phía bảo vệ về buổi xảy ra sự việc, sau đó làm việc với phường để yêu cầu bên thứ 3 đối chất”, stylist nói.

Zing đang liên hệ thêm với công an phường An Phú, quận 2.

Tùng Min (tên thật Đoàn Thanh Tùng, sinh năm 1986) xuất thân là vũ công. Sau đó, anh tham gia nhiều bộ phim như Bước nhảy xì tin, Trại hoa đỏ, Bụi đường tinh khôi, Glee Việt Nam… Gần đây, anh tham gia chương trình Trời sinh một cặp.

Tùng Min kết hôn với stylist Pông Chuẩn (tên thật Đỗ Thanh Hoa) vào năm 2017. Pông Chuẩn làm việc với nhiều nghệ sĩ Việt như Hari Won, Giang Hồng Ngọc, nhóm nhạc 365daband, Diệp Lâm Anh, Noo Phước Thịnh, Đông Nhi, Vũ Cát Tường...