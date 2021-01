Diễn viên truyền hình được vào sân trong trận đấu với Leeds

Phút 90+1, HLV John Yems có quyết định bất ngờ khi tung Mark Wright (số 30) vào sân. Wright là diễn viên nổi tiếng trong series phim truyền hình "The Only Way Is Essex". Cầu thủ chỉ là nghề tay trái của diễn viên sinh năm 1987. Wright chơi bóng từ năm 2005, nhưng chỉ cho các CLB ở cấp thấp. Từ năm 2007 đến nay, Wright đã khoác áo 7 đội, nhưng số lần ra sân chỉ đếm trên đầu ngón tay.