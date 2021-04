Diễn viên tiết lộ mức độ bạo lực của 'The Boys 3'

Diễn viên phim "The Boys" tiết lộ chi tiết thú vị liên quan đến hậu trường tác phẩm.

IndieWire đưa tin trong một bài phỏng vấn gần đây với Collider, nam diễn viên Laz Alonso tiết lộ mùa thứ ba của series The Boys sẽ sử dụng lượng máu đạo cụ nhiều gấp ba lần con số từng được dùng trong mùa hai.

“Để tôi tiết lộ với các bạn điều này. Tôi từng nói chuyện với trưởng bộ phận hóa trang của The Boys. Một trong các công việc của cô ấy là đặt mua máu giả sử dụng trên phim trường.

Cô ấy kể với tôi rằng trong cả mùa hai của series, ê-kíp sử dụng chưa đến 4 lít máu giả. Tới mùa ba, đoàn đã sử dụng gấp 3 lần con số này. Vậy là đủ hiểu phim sẽ như nào rồi đấy”, Alonso nói.

Trong The Boys, Laz Alonso (trái) thủ vai Mother's Milk. Ảnh: Amazon.

Mùa thứ ba của The Boys đang trong quá trình sản xuất. Vài tháng trước, tổng đạo diễn chương trình Erik Kripke từng tiết lộ trên mạng xã hội những sự kiện lớn sắp xảy ra trong tương lai loạt phim. Jensen Ackles, nổi tiếng với series Supernatural, sẽ góp mặt trong chương trình với vai Soldier Boys, một “siêu anh hùng nguyên bản” được ví như Captain America của loạt phim.

“Tôi rất phấn khích khi được làm việc với Jensen Ackles. Tôi đã được Eric Kripke và nhiều nhân viên trong đoàn Supernatural kể những điều tuyệt vời về anh ấy. Đó có vẻ là một người đàn ông dễ mến, giàu tài năng và phù hợp cho vai diễn có nhiều nét tương đồng với Captain America.

Vai diễn của anh ấy thú vị, giàu sắc thái và u tối, đúng với tinh thần của loạt The Boys. Vậy nên tôi rất hào hứng được hợp tác với anh ấy” - nữ diễn viên Erin Moriarty chia sẻ.

Erik Kripke xác nhận nội dung mùa thứ ba của The Boys sẽ được chuyển thể từ nội dung hồi Herogasm trong nguyên tác truyện tranh. Bộ truyện The Boys: Herogasm gồm sáu tập, mang màu sắc châm biếm những biệt đội siêu anh hùng chính nghĩa như The Avengers hay Justice League.

Trong hồi truyện, nhiều siêu anh hùng đã giả bộ rời Trái Đất để chiến đấu với người ngoài hành tinh. Nhưng thực tế, họ chỉ âm thầm rút lui và tới nghỉ dưỡng trên một hòn đảo trụy lạc.