Diễn viên 'The Wire' qua đời ở tuổi 54

Michael K. Williams được phát hiện đã qua đời tại nhà riêng vào chiều 6/9.

Theo People, Michael K. Williams - diễn viên nổi tiếng với phim The Wire và Lovecraft Country - qua đời ở nhà riêng tại Brooklyn, Mỹ. Vào khoảng 14h ngày 6/9, người cháu họ của Williams đã phát hiện thi thể của nam diễn viên trong phòng khách.

Cảnh sát chưa công bố nguyên nhân Williams qua đời, song các dụng cụ tiêm chích ma túy đã được tìm thấy gần thi thể nam nghệ sĩ. Nguồn tin nói trên People rằng nam diễn viên có thể đã dùng heroin quá liều dẫn đến tử vong.

Michael K. Williams qua đời ở nhà riêng. Ảnh: People.

Trong quá khứ, Michael K. Williams từng nói về cuộc đấu tranh với chứng nghiện ngập. Lớn lên ở khu phố East Flatbush tại Brooklyn, anh đã tiếp xúc với tội phạm khi còn nhỏ và bắt đầu nghiện ma túy ở tuổi thiếu niên.

"Tôi đã điều trị nhiều lần nhưng vẫn tái nghiện. Nghiện ngập không thể biến mất. Đó là cuộc đấu tranh hàng ngày của tôi", nam nghệ sĩ chia sẻ trên New York Times năm 2017.

Michael K. Williams từng ghi dấu ấn với vai Omar Little trong phim The Wire (2002). Tài tử được giới phê bình khen ngợi khi lột tả chân thực hình ảnh người đàn ông da đen đồng tính.

Những năm qua, Williams đã xuất hiện trong các tác phẩm như Law & Order, The Sopranos, Alias, Boardwalk Empire, Community, When They See Us, The Incredible Hulk, 12 Years a Slave, Ghostbusters...

Gần đây nhất, màn trình diễn trong TV series Lovecraft Country của Williams cũng được đánh giá cao. Tác phẩm đã mang về cho anh đề cử giải Emmy.