Diễn viên 'Thành Cát Tư Hãn' qua đời

Sau một tháng điều trị bệnh ung thư thực quản giai đoạn cuối, nam nghệ sĩ Đồ Môn trút hơi thở cuối cùng tại quê nhà Nội Mông.

Sina đưa tin nam diễn viên kỳ cựu Đồ Môn qua đời vào 3h50 phút ngày 12/12. Ông ra đi ở tuổi 61 sau thời gian ngắn điều trị bệnh ung thư thực quản giai đoạn cuối.

Trên Sina, gia đình cho biết Đồ Môn được chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo vào đầu tháng 11. Ông trải qua 2 lần xạ trị, nhưng bệnh tình không khuyên giảm. Đầu tháng 12, nam diễn viên trở về quê nhà Nội Mông tĩnh dưỡng và qua đời ở đây.

Đồ Môn bước vào hàng ngũ Ảnh đế của điện ảnh Trung Quốc năm 57 tuổi. Ảnh: Sina.

Sự ra đi đột ngột của sao gạo cội Đồ Môn khiến đồng nghiệp, người hâm mộ thương tiếc. Trước khi mất, ông xuất hiện trên chương trình truyền hình Đạo diễn xin chỉ giáo với vai trò diễn viên khách mời. Trong show, nam diễn viên có sức khỏe tốt, cơ thể linh hoạt, không có bất kỳ biểu hiện nào của người đang điều trị bệnh ung thư.

Chia sẻ với 163, nữ nghệ sĩ Huệ Anh Hồng cho biết cô bàng hoàng trước sự ra đi của đồng nghiệp thân thiết. "Thật không thể tin được, thật khó lòng chấp nhận. Gần đây, tình trạng của anh ấy vẫn ổn, nhưng không ngờ lại đột ngột qua đời. Chúng tôi còn hứa hẹn hợp tác trong một dự án và cùng nhau giành giải thưởng diễn xuất, nhưng đáng tiếc không còn cơ hội", cô nói.

Trong ký ức của nhiều đồng nghiệp, Đồ Môn có tính cách hài hước, lịch thiệp. Ông nhiệt tình giúp đỡ đàn em trong nghề như Hoàng Hiên, Hám Tử Thanh, Dương Tử San, Lưu Đào.

Theo Baidu, Đồ Môn sinh năm 1960, tại Nội Mông. Ông bước chân vào showbiz từ năm 1985. Các tác phẩm nổi tiếng của Đồ Môn có thể kể đến Thành Cát Tư Hãn (1986), Nhất đại thiên kiêu Thành Cát Tư Hãn (1998, vai Thành Cát Tư Hãn), Âm dương giới, Sấm Quan Đông, Cáo biệt, Tiếu ngạo giang hồ, The sorrow of brook steppe, Old Beast.

Đồ Môn từng vào đề cử Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Kim Kê lần thứ 16, đoạt giải Diễn viên chính xuất sắc ở Kim Phượng lần thứ 7. Năm 2017, ông trở thành Ảnh đế Kim Mã lần thứ 54 nhờ vai diễn một tay nghiện cờ bạc, nhẫn tâm bỏ rơi người vợ đau ốm trong Old Beast.

Nhờ thành tích trong sự nghiệp, ông còn giữ nhiều chức vụ quan trọng tại cơ quan văn hóa - nghệ thuật ở Nội Mông. Theo Sina, trước khi mất, Đồ Môn có phim điện ảnh Ô Hải ra mắt vào tháng 10. Ngoài ra, ông vẫn còn ba tác phẩm khác chờ công chiếu là Thượng sơn, Tiêu dao du và Chân tướng cuối cùng.