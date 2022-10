Diễn viên Thái Lan Patricia Good kết hôn với bạn trai doanh nhân

Patricia Good và doanh nhân Note Wiset Rungsisingpipat kết hôn sau 3 năm hẹn hò. Họ tổ chức lễ cưới vào tháng 12.

Patricia Good đang cùng bạn trai chuẩn bị hôn lễ. Ảnh: Thairath.

Ngày 7/10, tờ Thairath đưa tin doanh nhân Note Wiset Rungsisingpipat xác nhận tổ chức lễ cưới với nữ diễn viên Patricia Tanchanok Good vào tháng 12. Hai người chưa quyết định ngày cưới cụ thể. Trao đổi với Thairath, Note Wiset khen vợ sắp cưới tốt bụng, dễ thương và không có điểm gì đáng chê. Theo doanh nhân, Patricia Good mong muốn tổ chức một lễ cưới đơn giản và ấm cúng.

“Chúng tôi đã chuẩn bị được khoảng 60% cho hôn lễ. Tôi trao toàn quyền cho cô ấy quyết định về chủ đề buổi lễ. Trong quá trình chuẩn bị, chúng tôi rất hiếm khi bất đồng vì hai người có quan điểm và suy nghĩ khá giống nhau. Tôi thấy vui vì điều đó. Tôi hy vọng chúng tôi có thể sinh 2 hoặc 3 đứa trẻ giống anh trai tôi”, Note Wiset nói.

Patricia Good được bạn trai cầu hôn vào 2/6 trong chuyến du lịch tại Anh. Họ hẹn hò 3 năm trước khi quyết định xây dựng tổ ấm.

Diễn viên Patricia Good và doanh nhân Note Wiset. Ảnh: Tnews.

Patricia Good sinh năm 1997, mang hai dòng máu Thái Lan và Anh. Nữ diễn viên là gà cưng của kênh truyền hình CH3 với vẻ ngoài nổi bật, chiều cao 1,72 m. Patricia Good gia nhập ngành giải trí năm 14 tuổi và bắt đầu đóng phim năm 2012 thông qua dự án Noom Ban Rai Kub Wan Ja Hai So.

Cô tham gia nhiều bộ phim khác với vai trò nữ chính như Buang Atitharn (với Mark Prin), Điệp viên săn gay (Boy Pakorn), Pom Sanaeha (Grate Warintorn), Nợ tình trong lồng lửa (Alek Teeradetch)… Nữ diễn viên đang quay Doctor Foster phiên bản Thái Lan. Doctor Foster là bản gốc của The World of the Married (Thế giới hôn nhân). Trong phim, cô đảm nhận vai tiểu tam do Han So Hee thể hiện ở bản Hàn.

Theo Tnews, Note Wiset là em trai của Nott Witsarut Rungsisingpipat. Nott Witsarut Rungsisingpipat chính là chồng của minh tinh Thái Lan Chompoo Araya. Hiện, Note Wiset cùng gia đình quản lý việc kinh doanh. Gia đình anh sở hữu Công ty Razer Electric làm nghề sản xuất thiết bị chiếu sáng số 1 Thái Lan.