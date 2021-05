Tawny Kitaen là mỹ nhân nổi tiếng một thời, thường xuất hiện trong MV của các ban nhạc rock.

Ngày 8/5, Variety cho biết diễn viên Tawny Kitaen qua đời vào hôm thứ sáu tại nhà riêng ở thành phố Newport Beach (California, Mỹ). Thông tin được xác nhận bởi phòng điều tra quận Cam.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ niềm tiếc thương, gọi diễn viên quá cố là biểu tượng của thập niên 1980. Một tài khoản chia sẻ: "Người phụ nữ đã đóng góp vào thành công của những rocker mà chúng ta yêu thích. Đừng bao giờ quên cô ấy".

Diễn viên Tawny Kitaen qua đời ở tuổi 59. Ảnh: Getty.

Tawny Kitaen bắt đầu được chú ý vào năm 1983 khi xuất hiện trên bìa các album của ban nhạc rock đình đám RATT. Khi ấy, Tawny Kitaen hẹn hò với guitarist của nhóm - Robbin Crosby.

Sau đó, cô tham gia diễn xuất trong MV Back for More (RATT) và Here I Go Again (nhóm Whitesnake). MV Here I Go Again, ra mắt năm 1987, rất được chú ý.

Một số sản phẩm khác có sự góp mặt của Tawny Kitaen gồm Still of the Night, Is This Love, The Deeper the Love...

Hình ảnh thời trẻ của Tawny Kitaen. Ảnh: Getty.

Tawny Kitaen lần đầu xuất hiện trên truyền hình vào năm 1976, trong chương trình To Tell The Truth. Ngoài ra, cô cũng theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Đáng chú ý hơn cả có lẽ là vai diễn bạn gái của Tom Hanks trong bộ phim hài Bachelor Party (năm 1984).

Các dự án phim khác diễn viên quá cố từng tham gia gồm Witchboard, White Hot, Dead Tides, Seinfeld. Những năm gần đây, Tawny Kitaen tham gia một số chương trình truyền hình thực tế như The Surreal Life, Botched.

Cũng theo Variety, đời tư của Tawny Kitaen vướng nhiều ồn ào. Cô từng bị cáo buộc tàng trữ cocaine vào năm 2006, bị bắt vì lái xe trong tình trạng mất kiểm soát. Cuộc sống của mỹ nhân một thời cũng phải vật lộn với thói quen lạm dụng chất kích thích.

Tawny Kitaen từng kết hôn với cầu thủ bóng chày Chuck Finley (1997-2002) và có hai con gái. Bài chia sẻ cuối cùng của Tawny Kitaen trên mạng xã hội là lời cảm ơn bức vẽ của một khán giả, vào ngày 6/5.