Sung Jun tổ chức hôn lễ riêng tư vào ngày 12/9. Vợ của nam diễn viên không hoạt động trong lĩnh vực giải trí.

Ngày 12/9, tờ Osen đưa tin diễn viên Sung Jun tổ chức hôn lễ. Công ty quản lý của Sung Jun cho biết lễ cưới diễn ra riêng tư, chỉ có sự tham gia của gia đình, bạn bè thân thiết. Sung Jun muốn ngày vui diễn ra đơn giản, ấm cúng vì cô dâu không hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Sung Jun muốn bảo vệ danh tính và cuộc sống riêng tư của vợ.

Tháng 2/2019, khi đang thực hiện nghĩa vụ trong quân đội, Sung Jun thông báo kết hôn. Nam diễn viên cho biết anh và vợ đã có con chung hai tuổi.

Sung Jun tổ chức hôn lễ.

"Tôi có bạn gái từ trước khi nhập ngũ. Chúng tôi dự định kết hôn khi có em bé. Một năm trôi qua kể từ khi nhập ngũ và gần đây tôi lo lắng về vợ. Cô ấy phải chịu đựng mọi thứ mà không có tôi bên cạnh, vì vậy tôi xin thay đổi thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự và đang thực hiện phần còn lại. Tôi muốn bảo vệ vợ con. Thông qua cơ hội, tôi cũng muốn thành thật chia sẻ cho mọi người nghe câu chuyện cá nhân dù hơi muộn màng”, Sung Jun tâm sự.

Sung Jun sinh năm 1990, bước chân vào ngành giải trí với tư cách người mẫu. Anh nhanh chóng chuyển sang lĩnh vực diễn xuất và ra mắt qua bộ phim truyền hình White Christmas năm 2011. Năm 2013, Sung Joon được giao vai chính trong bộ phim hài lãng mạn Can We Get Married? đóng cùng Jung So Min. Cùng năm, anh tham gia bộ phim cổ trang đầu tiên mang tên Gu Family Book.

Sau đó, Sung Jun góp mặt trong nhiều bộ phim khác như I Need Romance 3, High Society, Madame Antoine: The Love Therapist, Dangerously Excited, Horror Stories 2, Pluto, The Villainess…