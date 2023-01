Diễn viên 'Stranger Things' công khai là người đồng tính

Noah Schnapp đã công khai với gia đình và bạn bè về xu hướng tính dục sau 18 năm sống trong sợ hãi.

Noah Schnapp, ngôi sao trẻ nổi tiếng của Stranger Things.

Ngày 5/1, Noah Schnapp công khai xu hướng tính dục thông qua đoạn video đăng trên mạng xã hội. Diễn viên 18 tuổi chia sẻ: "Cuối cùng tôi đã nói với bạn bè, gia đình rằng tôi là người đồng tính sau 18 năm sợ hãi, chỉ biết trốn trong tủ quần áo".

Schnapp bất ngờ vì mọi người không phản ứng mạnh như anh nghĩ, mà ai nấy cũng đều trả lời rằng: "Chúng tôi biết điều đó". Lời thú nhận của sao trẻ thu hút sự quan tâm của dân mạng. Ở phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự cảm phục Schnapp.

Một người viết: "Thật tự hào về bạn. Hy vọng tôi có thể can đảm như vậy vào một ngày nào đó". Những người dùng mạng xã hội nói họ cũng nghi ngờ xu hướng tính dục của Schnapp, trong khi một số người khác hoàn toàn bị sốc.

Noah Schnapp công khai là người đồng tính. Ảnh: Stranger Things.

Theo Page Six, khán giả của Stranger Things trước đó cũng suy đoán Will Byers - nhân vật do Schnapp đảm nhận - thuộc cộng đồng LGBTQ+ sau chia sẻ của nam diễn viên vào tháng 2/2022: "Will là người đồng tính và cậu ấy yêu Mike Wheeler (Finn Wolfhard đóng)".

Noah Schnapp, 18 tuổi, là diễn viên người Canada-Mỹ. Will Byers chính là vai diễn giúp Schnapp tạo ấn tượng trong lòng người hâm mộ.

Stranger Things ra đời năm 2016 và lập tức tạo ra cơn sốt trong lĩnh vực truyền hình. Chuyện phim lấy bối cảnh tại thị trấn Hawkins vào thập niên 1980, khi cậu bé Will Byers mất tích đầy bí ẩn. Sự kiện khiến bạn bè, người thân của cậu bị đảo lộn, và dần phát hiện ra thế giới “đảo ngược” (upside down) ghê rợn đang tồn tại.

Ở thời điểm hiện tại, cậu bạn thủ vai Will Byers ngày nào giờ là một chàng trai tuổi 18 chững chạc, trắng trẻo. Từ 2016 đến nay, diễn viên người Mỹ tham gia đều đặn từ một đến 2 phim mỗi năm. Diễn xuất ấn tượng từng giúp Schnapp thắng giải thưởng điện ảnh và truyền hình MTV.