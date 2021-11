Diễn viên 'Sex Education' và dàn sao trẻ đang lên ở Hollywood

Harris Dickinson từng cân nhắc gia nhập Thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh trước khi theo đuổi diễn xuất chuyên nghiệp. Việc tập trung vào diễn xuất giúp diễn viên người Anh được đền đáp. Anh từng được đề cử giải Film Independent Spirit Award cho vai diễn trong Beach Rats. Ngôi sao 25 tuổi đồng thời được biết đến với vai Hoàng tử Phillip trong Maleficent. Sắp tới, nam diễn viên xuất hiện trong The King's Man - bộ phim bị trì hoãn từ lâu do đại dịch. Trong năm 2022, sao trẻ người Anh đóng hai phim Where the Crawdads Sing và See How They Run. Ảnh: Shutterstock.