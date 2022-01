Diễn viên 'Sex and the City' dùng lại đồ sau 17 năm

Sau gần 20 năm, chiếc túi kẹp nách Fendi baguette tiếp tục thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong And Just Like That. Mẫu phụ kiện từng bị cướp trong mùa 3 Sex and the City. Đến nay, mẫu Fendi baguette màu tím vẫn là điểm nhấn ấn tượng cho trang phục sặc sỡ và bắt mắt của nữ chính. Ảnh: Vogue.