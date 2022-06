Diễn viên Seo In Guk: 'Tôi thích phụ nữ thông minh hơn xinh đẹp'

Seo In Guk là ngôi sao đa năng, hoạt động chăm chỉ ở cả hai lĩnh vực diễn xuất, ca hát. Thời gian tới, In Guk muốn thử sức với dạng vai phản diện.

Theo SCMP, Café Minamdang là bộ phim đang nhận được sự chú ý của khán giả. Theo miêu tả của truyền thông, Café Minamdang được ví như tách cà phê hay chiếc quạt giúp người xem hạ nhiệt vào mùa hè oi bức.

“Giống một chiếc quạt cần thiết trong thời tiết nóng bức, Café Minamdang mang đến câu chuyện thú vị trong cái nóng nực của mùa hè", nam chính Seo In Guk nói với Soompi. Trong Café Minamdang, vai diễn của Seo In Guk đối đầu với Oh Yeon Seo và Kang Mi Na.

Seo In Guk không phải gương mặt mới trong mảng phim Hàn Quốc. Anh đã xuất hiện trên màn ảnh được một thập kỷ.

Seo In Guk là nam chính phim Café Minamdang. Ảnh: SCMP.

Muốn phát triển ở cả hai lĩnh vực ca hát, diễn xuất

Seo In Guk sinh năm 1987. Từ nhỏ, nam diễn viên có ước mơ trở thành một tay đua hay vận động viên cử tạ. Có lúc, anh ước mơ được làm tổng thống. Cuối cùng, Seo In Guk đánh bại 720.000 ứng viên khác để giành chiến thắng trong mùa giải đầu tiên của chương trình Superstar K năm 2009. Ba năm sau, anh trở thành diễn viên góp mặt vào bộ phim đắt khách Love Rain và Reply 1997. Hai vai diễn giúp Seo In Guk đạt được vài giải thưởng trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến 2016, theo Channel Korea.

Nhiều năm qua, Seo In Guk chú tâm vào sự nghiệp diễn xuất. Tuy nhiên, nam diễn viên chưa bao giờ bỏ quên đam mê ca hát của bản thân. Anh sáng lập phòng thu riêng, viết nhiều bài hát và từng sản xuất nhạc phim. Ngày 14/6, Seo In Guk phát hành album Love & Love - album đánh dấu sự trở lại của Seo In Guk kể từ album Walk Together ra mắt vào năm 2017. Chia sẻ với SBS PopAsia, In Guk cho biết âm nhạc và điện ảnh là những điều quan trọng trong sự nghiệp và cuộc sống của anh.

“Tôi thuận cả hai tay nên nếu được yêu cầu lựa chọn giữa việc trở thành ca sĩ và diễn viên, giống như thể bạn đang yêu cầu tôi không sử dụng một tay. Tôi tập trung vào diễn xuất của mình khi tôi diễn, nhưng tôi sống trong âm nhạc của mình vào bất kỳ lúc nào khác. Tôi cảm thấy diễn xuất và ca hát cùng tồn tại bên trong bản thân mình. Tôi nghĩ câu trả lời chính xác là tôi sẽ làm việc chăm chỉ để phát triển ở cả hai lĩnh vực", In Suk nói với InStyle.

"Tôi cảm thấy như diễn xuất và ca hát cùng tồn tại bên trong bản thân mình", In Guk nói. Ảnh: SCMP.

Về diễn xuất, năm 2022, Seo In Guk ghi dấu ấn trong nhiều vai diễn. Từ nam sinh trung học đến một vận động viên bơi lội hay người thừa kế giàu có hoặc một hoàng tử, anh đều thể hiện thành công. Sau khi thử sức ở nhiều vai chính diện, In Guk bày tỏ sự hứng thú nếu có cơ hội được đóng vai phản diện.

“Dù là nhân vật phản diện nào, tôi cũng muốn thử sức. Có nhiều lý do khiến tôi muốn thử vai phản diện. Tôi tò mò muốn biết mình sẽ thể hiện vai diễn dạng này như thế nào. Tôi có nhiều kỳ vọng về bản thân và tôi muốn thể hiện với mọi người rằng mình có thể làm tốt", anh nói với Spotlight.

Muốn yêu người hơn tuổi

Seo In Guk là người sống tình cảm. Với anh, mẹ là hình mẫu lý tưởng về nhân cách để anh theo đuổi. Từ người có xuất thân khiêm tốn, mẹ In Guk đã thu thập đồ tái chế và đem bán để nuôi gia đình. Bà cũng không ngừng công việc dù con trai đã nổi tiếng.

“Tôi đã từng đề nghị mẹ dừng lại nhưng mẹ không muốn. Bà nói rằng bà sẽ phát bệnh nếu không được làm việc. Tôi nghĩ mình giống mẹ ở điểm này rằng không thể nghỉ ngơi", nam diễn viên nói với Allkpop.

Seo In Guk từng tặng bố mẹ tất cả số tiền thắng giải Superstar K trị giá 90.000 USD . Anh cũng mở cho mẹ một quán cà phê ở quê nhà Ulsan để kinh doanh.

Seo In Guk muốn yêu người hơn tuổi. Ảnh: SCMP.

Về sở thích, nam diễn viên từng trả lời thẳng thắn rằng đam mê của anh là ăn uống. "Tôi phấn khích và hạnh phúc khi thấy nước chuối dâu tây", anh chia sẻ với The Celebrity trên Daegorr.

Ngoài ra, In Guk cho biết thực phẩm giúp anh giải tỏa căng thẳng luôn là gà, thịt, socola và đồ ngọt. Nam diễn viên cho hay anh ít khi uống rượu trừ trường hợp bất khả kháng.

Nói về "vũ khí bí mật" của bản thân, Seo In Guk cho biết anh tự hào khi có má lúm đồng tiền.

Khi được hỏi về gu bạn gái, nam diễn viên cho biết từ cấp hai, anh thường thích những cô gái lớn tuổi hơn. Lúc này, Seo In Guk giải thích rằng vì mẹ anh hơn cha 7 tuổi nên anh bị ảnh hưởng bởi điều này. Lớn lên, quan điểm của nam diễn viên vẫn không đổi.

“Tôi nghĩ rằng tình yêu không có ranh giới tuổi tác. Tôi thích một người phụ nữ thông minh hơn một người xinh đẹp", In Guk nói với One TV Asia.