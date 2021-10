Diễn viên ‘Sabrina - cô phù thủy nhỏ’ giành một triệu USD ở game show

Nữ diễn viên Melissa Joan Hart, ngôi sao của TV series “Sabrina - cô phù thủy nhỏ”, là nghệ sĩ đầu tiên thắng một triệu USD trong chương trình Celebrity Wheel of Fortune.

People đưa tin trong số mới nhất của chương trình Celebrity Wheel of Fortune (phiên bản Chiếc nón kỳ diệu dành cho người nổi tiếng tại Mỹ) phát sóng trên kênh ABC hôm 17/10, nữ diễn viên Melissa Joan Hart đã chiến thắng và giành giải thưởng trị giá một triệu USD. Các đối thủ của cô trong chương trình gồm nữ diễn viên Lacey Chabert từ Mean Girls và Tituss Burgess trong Unbreakable Kimmy Schmidt.

Trong vòng thi cuối, Melissa Joan Hart đã lựa chọn chủ đề Đồ ăn & Thức uống, giải được ô chữ “bran muffins” và giật giải. Tổng giá trị giải thưởng mà Hart nhận được là 1.039.800 USD . Nữ diễn viên ủng hộ số tiền này cho tổ chức phi lợi nhuận Youth Villages.

Khoảnh khắc người dẫn chương trình Pat Sajak công bố giải thưởng một triệu USD của Melissa Joan Hart. Ảnh: ABC.

Sau chương trình, Melissa Joan Hart đã chia sẻ niềm vui với người hâm mộ qua Instagram cá nhân. Cô viết: “Tôi cảm thấy rất tuyệt khi thắng giải độc đắc của chương trình Celebrity Wheel of Fortune và mang nó về cho tổ chức Youth Villages. Một đêm vui với Vanna White, Pat Sajak và Tituss Burgess. Thật đã đời”.

Ngôi sao của TV Sabrina the Teenage Witch chia sẻ với USA Today: “Mẹ tôi từng xem chương trình này mỗi tối trước nữa ăn”. Cô cũng đùa về việc vận may trong Celebrity Wheel of Fortune đến với cô cùng thời điểm phim Sabrina the Teenage Witch kỷ niệm 25 năm lên sóng.

Cô nói: “Chắc hẳn phải có chút phép thuật ở đây. Nhưng thành thực mà nói, tôi đã liên tục cầu thánh thần phù hộ để mình vượt qua được các vòng, đặc biệt là vòng cuối. Tôi nhắm mắt và khấn ‘Lạy trời cho con sự minh mẫn và bình tĩnh để đọc hết được chừng ấy chữ cái’. Tôi hiếm khi chiến thắng trong các trò chơi. Sự kiện lần này thật kỳ thú nhưng cũng gây nhức đầu”.