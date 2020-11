Diễn viên 'Reply 1988' nhập viện vì ung thư máu tái phát

4 năm kể từ ngày bị chẩn đoán mắc ung thư máu, diễn viên Choi Sung Won phải nhập viện trở lại.

Ngày 20/11, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Choi Sung Won phải nhập viện trở lại vì bệnh ung thư máu tái phát.

Trước đó, nam diễn viên Reply 1988 được cho là đang dần hồi phục vào tháng 2/2017 - 9 tháng sau khi anh bị chẩn đoán ung thư máu.

Tính đến nay là gần 4 năm kể từ ngày bị chẩn đoán mắc căn bệnh hiểm nghèo, sức khỏe của Choi Sung Won có dấu hiệu đi xuống và phải nhập viện.

Choi Sung Won phải nhập viện vì ung thư máu tái phát. Ảnh: Allkpop.

Giữa tháng 5/2016, diễn viên Reply 1988 phát hiện những biểu hiện lạ của cơ thể với vài vết bầm tím trên người và rất lâu hồi phục. Sau khi kiểm tra sức khỏe vào ngày 4/5/2016, anh bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu myeloid cấp tính - một dạng ung thư dòng tủy của các tế bào máu.

"Choi có vài vết bầm tím trong quá trình quay phim Phù thủy trong gương. Cậu ấy cảm thấy bất thường nên đến viện kiểm tra, không ngờ đó là dấu hiệu của ung thư máu", quản lý Choi Sung Won cho biết. Sau khi phát hiện bệnh, Choi Sung Won buộc phải hủy vai trong dự án mới - Phù thủy trong gương.

Bệnh bạch cầu myeloid cấp tính là căn bệnh hiếm gặp, gây ra 1,2% số người tử vong do ung thư tại Mỹ. Một phân tích y tế cho biết, 70% bệnh nhân có thể sống thêm 5 năm trong trường hợp phát hiện bệnh sớm.

Choi Sung Won sinh năm 1985, là diễn viên quen thuộc của màn ảnh Hàn. Anh được chú ý nhờ phim Reply 1988, The Wind Blows to the Hope, Missing Case of National Assembly Member.