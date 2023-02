Diễn viên Quỳnh Lương lên tiếng về bình luận 'để ý Bình An'

Thông tin Quỳnh Lương để ý Bình An dù đồng nghiệp đã có vợ gây xôn xao mạng xã hội. Tuy nhiên, nữ diễn viên khẳng định chồng Phương Nga không phải gu của cô.

Quỳnh Lương phủ nhận việc để ý Bình An. Ảnh: NVCC.

Ngày 6/2, sau khi tin tức để ý bạn diễn đã có vợ là Bình An rộ lên, Quỳnh Lương chính thức lên tiếng. "Bình An không bao giờ là gu của tôi. Tôi cũng nói thẳng, từ trước đến nay gu của tôi không bao giờ là những anh em bạn bè cùng ngành, kể cả độc thân chứ đừng nói đến đã có vợ. Làm ơn đừng suy diễn, ảnh hưởng tới mối quan hệ anh chị em với nhau", Quỳnh Lương cho biết.

Nữ diễn viên nói thêm với Zing cô không muốn chia sẻ quá sâu về vụ việc vì sợ ảnh hưởng đến đồng nghiệp.

Tin đồn Quỳnh Lương để ý bạn diễn rộ lên sau khi cả hai cùng tham gia một chương trình. Vợ của Bình An là Á hậu Phương Nga cũng xuất hiện trong sự kiện này. Theo cộng đồng mạng, trong chương trình, ánh mắt Quỳnh Lương thường nhìn về Bình An. Một số khán giả thậm chí gửi cho Quỳnh Lương bình luận liên quan đến Bình An thông qua trang cá nhân.

Quỳnh Lương và Bình An hợp tác trong Đừng làm mẹ cáu. Ảnh: NVCC.

Tuy nhiên, giải thích về vấn đề này, nữ diễn viên cho biết cô không thuộc lời bài hát mà vẫn phải biểu diễn và tương tác với các đồng nghiệp trong chương trình nên khá hoang mang, bối rối. Đó là lý do cô đảo mắt xung quanh.

Quỳnh Lương và Bình An mới đây cùng tham gia bộ phim Đừng làm mẹ cáu. Quỳnh Lương đảm nhận vai Vy. Vy có thai với Khôi (Bình An) dù cả hai không có tình cảm với nhau. Sau đó, họ quyết định kết hôn giả và làm hợp đồng hôn nhân để cùng chăm sóc con trai. Tuy nhiên, trong thời gian chung sống, họ dần nảy sinh tình cảm và gắn bó với nhau. Quỳnh Lương và Bình An được đánh giá diễn xuất ăn ý với nhau.

Quỳnh Lương (tên thật Lương Thị Mai Quỳnh) sinh năm 1995, tại Phú Thọ. Cô xuất thân từ người mẫu tự do sau đó nổi tiếng nhờ tham gia nhiều MV như Tự tâm, Màu nước mắt, Nếu ngày ấy… Sau khi nổi tiếng, cô dần lấn sân phim ảnh với các dự án như Gara hạnh phúc, Lối nhỏ vào đời, Đừng làm mẹ cáu. Không qua trường lớp đào tạo về diễn xuất nhưng Quỳnh Lương diễn tự nhiên, đa dạng vai.