Diễn viên Pinky Savika lộ diện sau hơn 3 tháng ngồi tù

Pinky Savika phải nộp số tiền bảo lãnh 5 triệu baht và bị cấm rời khỏi Thái Lan. Cô vướng vào vụ lừa đảo có tính chất nghiêm trọng.

Ngày 1/12, tờ Khaosod đưa tin Tòa án hình sự Thái Lan đã trả tự do tạm thời cho nữ diễn viên Pinky Savika Chaiyadej với số tiền bảo lãnh 5 triệu baht cùng một số quy định. Trong thời gian được tại ngoại, Pinky Savika bị cấm rời khỏi Thái Lan. Nếu thay đổi nơi cư trú, nữ diễn viên phải thông báo cho tòa án trong thời hạn 7 ngày. Pinky cũng phải cập nhật tình hình tới tòa án hàng tháng.

Tối 31/11, Pinky Savika rời khỏi Cơ sở Cải huấn Phụ nữ Trung ương trên chiếc xe màu trắng. Pinky mặc áo sơ mi trắng, đeo khẩu trang bước ra và lập tức lên xe. Cô né tránh câu hỏi từ giới truyền thông mà chỉ vẫy tay chào từ bên trong. Đây là lần đầu tiên Pinky lộ diện sau 3 tháng bị tạm giam tại Cơ sở Cải huấn Phụ nữ Trung ương.

Pinky Savika lần đầu lộ diện kể từ khi bị bắt giam. Ảnh: CH3 Plus.

Pinky Savika cùng mẹ, anh trai và nhiều người khác bị bắt giam vào ngày 18/8 vì cáo buộc lừa đảo. Khi đó, Văn phòng Công tố các Vụ án Đặc biệt 4 đã đệ đơn kiện Pinky Savika. Tòa án Hình sự đã ra lệnh tạm giam Pinky Savika cùng các bị cáo. Khi đó, nữ diễn viên nộp đơn xin tại ngoại nhưng tòa án không cho phép bởi vụ việc có tính chất nghiêm trọng. Pinky Savika vướng vào vụ lừa đảo có tới 9.824 nạn nhân cùng số tiền là gần 2,5 tỷ baht (khoảng 69 triệu USD ).

Sự việc khiến nữ diễn viên sinh năm 1986 có nguy cơ đánh mất sự nghiệp của một ngôi sao hạng A. Nổi tiếng từ nhỏ, Pinky Savika tham gia hàng trăm bộ phim như Lưới tình catwalk, Pass to Your Voice, Jan Dara, Club Friday The Series…