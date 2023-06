Diễn viên phim ‘Titanic’ qua đời

Diễn viên Lew Palter mất vì căn bệnh ung thư phổi. Ông qua đời tại nhà riêng trong vòng tay người thân.

Theo The Hollywood Reporter, Catherine Palter - con gái của Lew Palter - xác nhận ông đã qua đời ở tuổi 94. Nam diễn viên dành những phút cuối đời bên cạnh người thân tại nhà riêng ở Los Angeles.

Lew Palter tên thật là Leon Louis Palter, sinh ngày 3/11/1928. Ông đã tham gia và đạo diễn một số vở kịch trước khi gia nhập Millbrook Playhouse ở Pennsylvania, vào giữa những năm 1960.

Lew xuất hiện lần đầu trên màn ảnh trong Run for Your Life (1967). Sau đó, nam diễn viên góp mặt trong nhiều dự án khác như It Takes a Thief, The Virginian, Gunsmoke và Mission: Impossible...

Trong Titanic (1997), Palter nhập vai Isidor, chồng của quý bà Ida. Ông gây được xúc động mạnh trong phân cảnh ôm vợ nằm trên chiếc giường, trước khi khi nước biển tràn vào và nhấn chìm cả con tàu Titanic. Thực tế, cặp đôi đã tái hiện chuyện tình cảm động có thật của đôi vợ chồng Ida Straus và Isidor Straus năm xưa. Đây cũng là vai diễn nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của Lew Palter.

Lew Palter trong phân cảnh tái hiện chuyện tình có thật của Titanic. Ảnh: Aventuras na História.

Bên cạnh diễn xuất, ông cũng là một giảng viên đáng kính tại Trường Sân khấu CalArts. Lew Palter nghỉ hưu vào năm 2013, nhưng vẫn tiếp tục tổ chức các hội thảo và giảng dạy trên khắp đất nước cũng như trên thế giới, bao gồm cả ở Edinburgh, Carnegie Mellon hay UCLA.

“Lew yêu thích nghề diễn và truyền cảm hứng cho các thế hệ học trò. Ông đã nuôi dưỡng sự tò mò, quan tâm, trí thông minh và cả sự hài hước trong mọi cảnh quay, vở kịch hay lớp học”, Dean Travis Preston - đại diện của Trường Sân khấu CalArts - cho hay.

“Ông ấy hết sức tôn trọng sinh viên của mình và khuyến khích mọi người tìm thấy bản chất trong công việc và cuộc sống của họ”, Dean chia sẻ thêm.