Diễn viên phim ‘Sinh vật huyền bí’ lãnh án ba năm tù

Kevin Guthrie, diễn viên của loạt phim "Fantastic Beasts", bị bắt giữ và xét xử tội tấn công tình dục.

Comicbook đưa tin ngày 14/5, nam diễn viên Kevin Guthrie bị tuyên án ba năm tù giam và lưu tên không thời hạn trong danh sách tội phạm tình dục tại Scotland. Bản án được đưa ra sau bốn ngày xét xử.

Tại phiên tòa, cảnh sát trưởng Tom Hughes tuyên bố: “Bồi thẩm đoàn đi đến thống nhất hành vi của anh ta là tội ác phải chịu sự trừng phạt của pháp luật bằng biện pháp giam giữ, cải tạo”.

Nhân vật Abernathy của Kevin Guthrie trong loạt Fantastic Beasts. Ảnh: Warner Bros.

Theo People, Kevin Guthrie bị buộc tội tấn công tình dục một phụ nữ tại Glasgow, Scotland vào năm 2017. Nam diễn viên phủ nhận và khai với cơ quan điều tra Glasgow rằng mình chỉ “giúp đỡ” khi người này không được khỏe. Tuy nhiên, mẫu DNA của Guthrie được tìm thấy bên trong trang phục người phụ nữ đã chứng minh điều ngược lại.

Trong loạt phim Fantastic Beasts, Kevin Guthrie thủ vai Abernathy. Abernathy là một trong số các môn đồ của phù thủy hắc ám Gellert Grindelward (Johnny Depp). Nhân vật xuất hiện trong cả hai phần Fantastic Beasts and Where to Find Them (2016) và Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (2018).

Trước phiên tòa, trên website chính thức của Fantastic Beasts, nhà sản xuất từng công bố Kevin Guthrie sẽ trở lại trong phần ba của loạt phim. Tuy nhiên, thông tin này đã bị gỡ bỏ.

Do Abernathy chỉ là vai diễn nhỏ, không khó để Warner Bros. xóa sổ hoàn toàn nhân vật khỏi bộ phim. Kevin Guthrie sẽ là gương mặt thứ hai từng góp mặt trong Fantastic Beasts bị gạch tên sau bê bối pháp lý.

Tháng 11/2020, sau khi thua kiện tờ The Sun của Anh, Johnny Depp đã buộc phải trả vai phản diện chính Grindelwald và rời khỏi loạt Fantastic Beasts. Vai diễn sau đó được trao lại cho tài tử Đan Mạch Mads Mikkelsen. Fantastic Beasts 3 hiện ghi hình tại Anh và dự kiến ra rạp từ 15/7/2022.