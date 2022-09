Diễn viên phim 'Riverdale' bị kết án tù chung thân vì giết mẹ

Ryan Grantham tự nộp mình cho cảnh sát sau khi nã súng vào đầu mẹ hồi năm 2020. Nam diễn viên vừa bị kết án tù chung thân.

Deadline đưa tin vào ngày 21/9 (giờ địa phương), tòa án tỉnh British Columbia chính thức tuyên án đối với Ryan Grantham vì tội giết mẹ ruột. Theo đó, nam diễn viên bị kết án giết người cấp độ hai và không được ân xá trong 14 năm.

Vụ án thương tâm xảy ra vào tháng 3/2020, tại nhà riêng của Grantham. Trong lúc mẹ đang ngồi chơi đàn piano, Grantham khai rằng anh đã dùng súng bắn vào đầu bà. Vết thương quá nặng khiến bà tử vong tại chỗ.

Ryan Grantham được xác định mắc bệnh trầm cảm tại thời điểm gây án. Ảnh: Bedttc.

Nạn nhân được xác nhận là Barbara Waite, 64 tuổi, hoàn toàn không mâu thuẫn với con trai trước đó. Đến ngày 1/4/2020, em gái của nam diễn viên là Lisa Grantham mới phát hiện mẹ đã chết. Tại thời điểm tử vong, bà Waite đang mặc bệnh ung thư.

Theo CBC, Grantham tự nộp mình cho cảnh sát Vancouver sau thảm kịch và sau dự tính gây ra những vụ thảm sát hàng loạt ở Đại học Simon Fraser. Cơ quan chức năng đã thu giữ 3 khẩu súng, đạn dược, 12 ly cocktail Molotov, đồ dùng cắm trại và bản đồ chỉ đường từ anh này.

Trong phiên xét xử ngày 14/6, công tố viên trình bày kết quả của hai báo cáo tâm thần cho thấy Grantham trải qua giai đoạn trầm cảm dữ dội, không thể kiểm soát được tinh thần và hành động. Nam diễn viên này khai động cơ giết mẹ để không cho bà chứng kiến ​​thêm những vụ bạo lực mà anh định thực hiện.

"Grantham tìm cách cứu mẹ mình khỏi một việc mà anh ấy sẽ làm. Điều đó khác với lòng vị tha", công tố viên Michaela Donnelly phát biểu trước tòa.

Ryan Grantham sinh năm 1998 ở Canada, thuộc lứa diễn viên trẻ có tiềm năng phát triển xa. Gia tài phim ảnh của Grantham bao gồm Diary of a Wimpy Kid, The Imaginarium of Doctor Parnassus, The Troop, Wimpy Kid, Way of The Wicked...

Vai diễn cuối cùng của anh là trong tập phim phát sóng năm 2019 thuộc series Riverdale.