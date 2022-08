Diễn viên 'Phẩm chất quý ông' kết hôn

Yoon Jin Yi tổ chức hôn lễ vào tháng 10 tại Seoul. Nữ diễn viên và chồng sắp cưới hẹn hò một năm.

Ngày 26/8, tờ Sports Khan đưa tin nữ diễn viên Yoon Jin Yi sắp kết hôn. Chồng sắp cưới của Yoon Jin Yi không hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Hôn lễ của nữ diễn viên diễn ra ngày 22/10 tại Seoul. Công ty quản lý của Yoon Ji Yi là Management Redwoods xác nhận thông tin và cho biết chồng sắp cưới hơn nữ diễn viên 4 tuổi. Người này làm việc trong lĩnh vực tài chính.

Management Redwoods nói với Xports News: "Yoon Jin Yi tổ chức đám cưới tại một địa điểm ở Seoul vào 22/10. Hai bên gia đình đang thảo luận với nữ diễn viên và chồng sắp cưới để chuẩn bị cho hôn lễ".

Yoon Jin Yi và bạn trai hẹn hò một năm trước khi quyết định kết hôn. Hai bên gia đình đã gặp mặt và cùng nhau chuẩn bị hôn lễ.

Yoon Jin Yi sinh năm 1990, tốt nghiệp khoa Nghệ thuật Điện ảnh của Đại học Sejong. Cô ra mắt trong tác phẩm A Gentleman's Dignity - Phẩm chất quý ông chiếu trên đài SBS năm 2012. Bộ phim nổi tiếng tại Hàn Quốc và quốc tế với tỷ suất người xem cao. Nhờ đó, Yoon Jin Yi được chú ý từ ngay vai diễn đầu tiên. Vào vai Im Echo - em gái của nhân vật chính Tae San (Kim Su Ro) - Yoon Jin Yi được khen ngợi diễn xuất tự nhiên.

Sau đó, cô tham gia nhiều phim như Discovery of Romance, Everything in Family, It's Okay, That's Love và My Only One. Gần đây, nữ diễn viên góp mặt trong bộ phim cuối tuần nổi tiếng của đài KBS2 là Gentleman and Lady. Trong phim, cô hóa thân thành nhân vật Lee Se Ryun - con gái một gia đình giàu có.