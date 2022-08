Diễn viên phải tăng hàng chục kg cho vai diễn

Brendan Fraser gây chú ý khi anh đăng những bức ảnh về vóc dáng nặng nề của mình cho bộ phim sắp tới - The Whale. Trong đó, Fraser vào vai một người sống ẩn dật nặng 272 kg phải đương đầu với việc mất đi người thân do ăn uống quá độ. Nhiều người cho rằng nam diễn viên 54 tuổi đã tăng cân quá mức - nhưng điều đó chỉ đúng một phần. Sự kết hợp giữa chân tay giả và trang điểm cũng được sử dụng để tạo ra ảo giác về một người đàn ông béo phì bệnh tật. Ảnh: US magazine, Index, We got this covered, Brendan Fraser.