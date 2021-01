Diễn viên 'Penthouse' thắng lớn tại SBS Drama Awards 2020

Naver đưa tin hạng mục Diễn viên xuất sắc trong phim truyền hình trung/dài tập của SBS Drama Awards 2020 đã xướng tên bốn diễn viên chính của bộ phim truyền hình ăn khách Penthouse gồm Kim So Yeon, Eugene, Lee Ji Ah và Uhm Ki Joon.

Tiếp đến, Bong Tae Gyu, Yoong Jong Hoon, Shin Eun Kyung - những gương mặt thứ chính tiêu biểu của Penthouse cũng thắng giải diễn viên ưu tú. Vai diễn Bae Ro Na trong series phim đã mang về cho diễn viên trẻ Kim Hyun Soo giải diễn viên nhí.

Ở hạng mục giải thưởng dành cho diễn xuất trong phim truyền hình trung/dài tập, dàn diễn viên của Penthouse đã ẵm trọn các giải thưởng quan trọng.

Giải Daesang của SBS Drama Awards 2020 được trao cho Nam Goong Min với màn hóa thân trong bộ phim Stove League. Trong bài phát biểu nhận giải, nam diễn viên cho biết: “Sau một thời gian dài, tôi đã được trao giải thưởng danh giá này. Tôi rất biết ơn và hạnh phúc”.

Nam Goong Min gửi lời cảm ơn tới từng thành viên trong ê-kíp Stove League cũng như biên kịch Lee Shin Hwa. Tài tử nhấn mạnh nếu thiếu họ, anh không sẽ không có cơ hội đứng trên sân khấu nhận giải Daesang hôm nay.

Tiếp đến, Nam Goong Min bày tỏ sự biết ơn dành cho gia đình và người bạn gái lâu năm Jin Ah Reum: "Trong giai đoạn khó khăn khi tôi cảm thấy cô đơn, tuyệt vọng, tôi nhìn ra xung quanh và thấy những người thân yêu nhất đang ở bên mình".

Danh sách nghệ sĩ chiến thắng các hạng mục thuộc thể loại truyền hình tại SBS Drama Awards 2020 gồm:

Giải Daesang: Nam Goong Min (Stove League)

Giải dành cho nhà sản xuất (do các giám đốc sản xuất bình chọn): Joo Won (Alice)

Nam, nữ diễn viên xuất sắc trong phim truyền hình trung/dài tập: Uhm Ki Joon, Kim So Yeon, Eugene, Lee Ji Ah (Penthouse)

Nam, nữ diễn viên xuất sắc trong mini-series (thể loại chính kịch/hành động): Joo Ji Hoon (Hyena), Kim Seo Hyung (Nobody Knows)

Nam, nữ diễn viên xuất sắc trong mini-series (thể loại giả tưởng/lãng mạn): Lee Min Ho (The King: Enternal Monarch), Park Eun Bin (Do You Like Brahms?)

Giải Nhân vật ấn tượng: Oh Jung Se (Stove League), Choi Kang Hee (Good Casting)

Nam, nữ diễn viên ưu tú trong phim truyền hình trung/dài tập: Bong Tae Gyu, Yoong Jong Hoon, Shin Eun Kyung (Penthouse)

Nam, nữ diễn viên ưu tú trong mini-series (thể loại chính kịch/hành động): Ahn Hyo Seop (Dr. Romantic 2), Lee Sung Kyung (Dr. Romantic 2)

Nam, nữ diễn viên ưu tú trong mini-series (thể loại giả tưởng/lãng mạn): Kim Min Jae (Do You Like Brahms?), Kim Yoo Jung (Backstreet Rookie)

Cặp bạn diễn ăn ý: Park Eun Bin và Kim Min Jae (Do You Like Brahms?)

Giải Tập thể diễn viên phụ: Tập thể diễn viên phim Stove League

Giải Diễn viên phụ: Kim Joo Hyun (Dr. Romantic 2), Park Eun Suk (Penthouse), Jin Kyung (Dr. Romantic 2)

Giải Diễn viên nhí: Kim Hyun Soo (Penthouse), Ahn Ji Ho (Nobody Knows)

Diễn viên mới xuất sắc: Jo Byeong Gyu (Stove League), So Ju Yeon (Dr. Romantic 2)