Diễn viên 'Penthouse' kết hôn muộn vì bị bạn gái chê nghèo

Song Young Gyu cho biết khi anh từng không thể sống bằng nghề diễn. Vì thu nhập bấp bênh nên gia đình vợ anh phản đối chuyện tình cảm.

New1 đưa tin diễn viên Song Young Gyu bị vợ phản đối chuyện kết hôn trong 8 năm vì quá nghèo. Nam diễn viên chia sẻ câu chuyện trong chương trình Tteokbokki House, That Oppa của đài MBC Every1, phát sóng vào ngày 12/4.

Trong chương trình, Song Young Gyu tiết lộ: "Chúng tôi hẹn hò 9 năm nhưng hiếm khi gặp nhau và vợ tôi luôn phản đối chuyện kết hôn". Song Yong Gyu giải thích lý do là thời gian đó thu nhập của anh không ổn định.

Khi được hỏi về lý do thuyết phục vợ và gia đình để tiến tới hôn nhân, nam diễn viên nói tiếp: "Khi đó, tôi quá nghèo và không thể sống bằng nghề diễn nên quyết định đến Nhật Bản du học". Song Yong Gyu tâm sự thời điểm đó anh khá áp lực vì vừa yêu xa lại bị gia đình nhà vợ phản đối. Khi nghe câu chuyện của đồng nghiệp, Kim Jong Min và Lee Yi Kyung nhận xét: "Nó giống một bộ phim".

Nam diễn viên Song Young Gyu chia sẻ về cuộc hôn nhân đầy trắc trở.

Trong chương trình, Song Young Gyu cũng kể về mối quan hệ với người bạn thân nhất là diễn viên Ryu Seung Ryong. "Ryu Seung Ryong quan tâm đến con gái lớn của tôi và cho con bé tiền tiêu vặt. Tôi biết anh ấy đã đưa cho con bé 500.000 won. Tôi rất biết ơn cậu ấy”.

Song Young Gyu, sinh năm 1970, lần đầu xuất hiện trong ngành giải trí vào năm 1994 với vở nhạc kịch Murtal Master. New1 viết Song Young Gyu chinh phục trái tim người xem qua lối diễn xuất chân thật, sức hút khác biệt.

Nam diễn viên đã xuất hiện trong hơn 100 tác phẩm, bao gồm nhạc kịch, phim truyền hình và điện ảnh. Nhiều dự án có sự tham gia của Song Young Gyu đạt thành tích tốt, khán giả yêu thích, chẳng hạn The Penthouse 3: War in Life, Partners for Justice, Memories of the Alhambra, Come and Hug Me, Hwarang, Reply 1988, Gu Family Book…