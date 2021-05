Paul Mooney, sinh năm 1941, qua đời tại nhà riêng sau một cơn đau tim.

Theo Daily News, diễn viên kiêm nhà văn Paul Mooney qua đời vào sáng 19/5 tại nhà riêng ở Oakland, California, Mỹ. Ông ra đi ở tuổi 79 do lên cơn đau tim.

Trên trang cá nhân của Mooney, gia đình thông báo tin buồn: "Cảm ơn các bạn đã dành tình yêu cho người đàn ông tuyệt vời này. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn từ tận đáy lòng".

Diễn viên Paul Mooney qua đời ở tuổi 79. Ảnh: Getty.

Paul Mooney nổi tiếng ở lĩnh vực hài độc thoại. Ông được biết đến qua những bài bình luận về các chủ đề xã hội và chủng tộc tại Mỹ, đặc biệt là album Race, ra mắt năm 1993.

Nhà làm phim Ava DuVernay viết lời tri ân diễn viên quá cố: "Paul Mooney, một cây hài đáng ngưỡng mộ. Tôi nhớ rằng đã nghe album Race từ thời đại học và nó thật sáng tạo. Đó là những câu nói đùa, nhưng trên hết, còn là sự tự do. Mooney nói rất thoải mái và không hề lo lắng về những trải nghiệm mà người khác khó có thể diễn đạt. Mong ông yên nghỉ và thực sự đang tự do".

Ngoài các tác phẩm độc lập, Paul Mooney còn kết hợp với danh hài Richard Pryor trong nhiều dự án, tạo thành bộ đôi nghệ sĩ ấn tượng. Một số sản phẩm đáng chú ý của họ gồm album Live on the Sunset Strip, bộ phim Jo Jo Dancer, Your Life Is Calling, The Richard Pryor Show (1977).

Bên cạnh viết kịch bản, Paul Mooney còn tham gia đóng phim. Ông từng xuất hiện trong bộ phim đoạt giải Oscar - The Buddy Holly Story (1978). Trong phim, Mooney vào vai ca sĩ Sam Cooke.

Năm 2000, Mooney đảm nhận vai June Bug trong bộ phim hài Bamboozled, do Spike Lee viết kịch bản và đạo diễn. Ông còn góp mặt trong The Chappelle Show, Meet The Blacks (2016).

"Vĩnh biệt huyền thoại hài kịch Paul Mooney. Tiếng cười ông ấy mang đến hài hước, nhưng cũng rất thấm thía, sâu sắc. Thật hạnh phúc khi được chứng kiến các tác phẩm của ông còn sống mãi", nữ diễn viên Viola Davis tưởng nhớ nghệ sĩ quá cố.