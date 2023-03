Diễn viên Paul Grant của phim 'Harry Potter' qua đời

Paul Grant đóng vai Ewok trong "Star Wars" và yêu tinh ở "Harry Potter", được xác nhận qua đời. Anh hưởng dương 56 tuổi.

Paul Grant qua đời ở tuổi 56.

Fox News đưa tin Paul Grant qua đời ngày 20/3, sau gần một tuần được nhìn thấy ngã quỵ tại nhà ga xe lửa King's Cross ở London (Anh) - địa điểm nổi tiếng trong tiểu thuyết và loạt phim Harry Potter. Nam diễn viên được chuyển đến bệnh viện sau đó. Bác sĩ cho biết anh bị chết não.

"Bố tôi là huyền thoại, xin hãy cầu nguyện cho ông ấy. Mọi người đều yêu quý bố tôi", con gái của Grant, Sophie Jayne Grant, chia sẻ trong thông báo.

Trên tài khoản cá nhân, Sophie cập nhật ảnh với bố mình. Sophie có 3 người con, gọi Grant là ông ngoại.

Ngay sau khi biết tin, bạn bè, đồng nghiệp ở Star Wars và Harry Potter, cũng như người hâm mộ đã gửi lời chia buồn đến gia đình nam diễn viên.

Paul Grant trong loạt phim Harry Potter. Ảnh: Marca.

Hồi tháng trước, Grant được nhìn thấy xuất hiện ở King's Cross Station để thực hiện một cuộc phỏng vấn.

Paul Grant đến từ Anh, là diễn viên, ngôi sao đóng thế. Anh được biết tới nhiều nhất với vai Ewok trong tác phẩm Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi, đóng cùng Carrie Fisher, Harrison Ford và Mark Hamill. Nhân vật yêu tinh làm việc tại Ngân hàng phù thủy Gringotts ở Harry Potter và Hòn đá phù thủy (2001), cũng do Grant thủ diễn.

Nam diễn viên cao 1,32 m từng đóng chính phim Labyrinth năm 1986. Những tác phẩm khác, anh chủ yếu thực hiện các pha nguy hiểm như trong Willow của đạo diễn Ron Howard và Legend - phim có Tom Cruise đóng chính, Ridley Scott đạo diễn.

Về đời sống riêng tư, nam diễn viên từng kết hôn với Janet Crowson và có 3 con.