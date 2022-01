Diễn viên Park Yoo Hwan bị truy tố

Park Yoo Hwan thừa nhận hành vi sử dụng chất cấm. Anh sẽ đối mặt với án hình sự.

Ngày 29/1, tờ Sports Khan đưa tin cảnh sát tỉnh Gyeonggi, Nambu đã chuyển vụ án của Park Yoo Hwan cho cơ quan công tố với tội danh Vi phạm điều luật đặc biệt về quản lý chất cấm. Nam diễn viên sẽ bị truy tố hình sự, và hầu tòa trong thời gian tới.

Tháng 11/2021, Park Yoo Hwan bị bắt giữ để điều tra cáo buộc sử dụng cần sa. Theo My Daily, vào tháng 12/2020, Park Yoo Hwan cùng 2 người bạn đã sử dụng chất kích thích ở một nhà hàng tại Bangkok, Thái Lan khi sang đây tham dự concert của Park Yoo Chun. Cả ba đã thừa nhận hành vi phạm pháp.

My Daily cho biết cần sa bị nghiêm cấm tại Hàn Quốc. Theo luật, nếu công dân bị bắt quả tang mang cần sa đến Hàn Quốc, hoặc sử dụng cần sa cả trong và ngoài nước, đều đối mặt với án hình sự.

Park Yoo Hwan sử dụng cần sa trái phép. Ảnh: Tenasia.

Park Yoo Hwan sinh năm 1991, được biết đến là em trai Park Yoo Chun. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2011 với vai phụ trong bộ phim Twinkle Twinkle của đài MBC.

Các tác phẩm Park Yoo Hwan từng tham gia có thể kể đến A Thousand Days' Promise, I Need Romance, She Was Pretty. Anh được đề cử Nam diễn viên mới xuất sắc tại Lễ trao giải Baeksang Arts Awards lần thứ 48.

Bên cạnh công việc diễn viên, Park Yoo Hwan còn hoạt động với vai trò streamer trên Internet.

Về phía Park Yoo Chun, tháng 5/2019, anh tuyên bố rút lui hoàn toàn khỏi ngành giải trí sau khi vướng loạt bê bối chấn động. Năm 2016, nam idol bị bốn cô gái tố cáo tấn công tình dục. Đến 2019, Park Yoo Chun dính scandal sử dụng chất cấm cùng hôn thê cũ - tiểu thư tài phiệt Hwang Hana. Anh nhận án hai năm tù treo.