Diễn viên nổi tiếng nhờ cảnh bạo lực học đường

Vai diễn trong The Glory không phải lần đầu Jung Ji So đóng phiên bản trẻ tuổi của các nhân vật nổi tiếng. Trước đó, cô từng thể hiện hình ảnh hoàng hậu lúc nhỏ, phim Empress Ki. Trong W: Two Worlds Apart, cô đóng vai Oh Yeon Joo thời trẻ. Tương tự với May Queen, nữ diễn viên cho thấy hình ảnh Jang In Hwa dễ thương khi còn bé. Ảnh: Soompi.