Diễn viên nhí tỏa sáng nhờ vai con gái của ác nữ phim 'The Glory'

Tờ News1 cho biết Oh Ji Yul được khán giả đánh giá cao nhờ khả năng nắm bắt cảm xúc phức tạp của nhân vật, đặc biệt ở cảnh quay trong tập 15. Lúc này, Ha Ye Sol đứng một mình trên sân bóng vì bị bạn bè xa lánh sau bê bối bạo lực học đường của mẹ. Đến khi Ha Do Yeon (Jung Sung Il đóng) xuất hiện, cô bé chạy ùa ra, ôm bố khóc nức nở. Một số khán giả chia sẻ họ không kìm được nước mắt khi xem phần thể hiện của Oh Ji Yul. Ảnh: Nate.