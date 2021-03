Diễn viên người Mỹ tự sát ở tuổi 29

Houston Tumlin tự sát bằng súng tại nhà riêng ở Alabama, Mỹ.

Ngày 25/3, Eonline đưa tin nam diễn viên Houston Tumlin qua đời tại nhà riêng ở Pelham, Alabama, Mỹ hôm 23/3.

Diễn viên 29 tuổi đã dùng súng để bắn vào đầu mình. Tại thời điểm anh tự sát, bạn gái Charity Robertson có mặt ở hiện trường.

Văn phòng Sở cảnh sát Pelham nhanh chóng có mặt để điều tra về nguyên nhân cái chết.

Houston Tumlin hẹn hò với bạn gái từ đầu tháng 3. Ảnh: Instagram.

Trước khi mất, Houston Tumlin không để lại di thư. Trên Instagram, anh vẫn chia sẻ những hình ảnh về khoảnh khắc hạnh phúc trong cuộc sống.

Sau sự ra đi của bạn trai, trên trang cá nhân, Charity Robertson chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác đau đớn như thế này. Khi anh ấy qua đời, tôi cảm thấy toàn thân tê liệt, mất mát và trống rỗng. Trái tim tôi hoàn toàn tan vỡ.

Với tôi, khoảng thời gian bên anh là những trải nghiệm ngọt ngào, tuyệt vời nhất. Mọi thứ bây giờ như một giấc mơ ám ảnh và tồi tệ. Anh ra đi thanh thản. Em sẽ mãi nhớ đến anh".

Theo TMZ, Tumlin mới hẹn hò với Charity Robertson vào đầu tháng 3.

Houston Tumlin sinh ngày 27/12/1992 tại thành phố Pell, Alabama, Mỹ. Anh được khán giả biết tới khi tham gia vào bộ phim Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby vào năm 2006. Trong phim, nam diễn viên vào vai Walker Bobby, con trai của Will Ferrell. Đây là vai diễn đầu tiên và duy nhất của Tumlin.

Sau đó, Tumlin tiếp tục công việc học. Anh tốt nghiệp trường trung học Victory Christian vào năm 2011.

Rời trường học, Tumlin phục vụ trong sư đoàn 101 của lục quân tại pháo đài Campbell, nằm dọc biên giới Kentucky-Tennessee. Anh được phong hàm trung sĩ vào năm 2017.

Thời gian gần đây, Houston Tumlin làm nhiều công việc khác nhau, trong đó có cả sữa chữa đường dây điện thoại.