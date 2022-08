Diễn viên 'Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên' bỏ phố lên núi sống

Minh tinh Melissa Gilbert nói "phải rời khỏi Los Angeles để thực sự già đi". Hiện, bà sống cùng chồng trong căn nhà ở ngọn đồi vắng vẻ và hạnh phúc với điều đó.

Khi Melissa Gilbert 9 tuổi, diễn viên nô đùa trên những ngọn đồi ở trang trại Minnesota, Mỹ khi vào vai Laura Ingalls trong Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên và không biết được cuộc đời mình sẽ đi về đâu.

Đến năm 2022, minh tinh 58 tuổi, là tác giả của cuốn hồi ký mới nhất Back to the prairie (Trở lại thảo nguyên) nói rằng hạnh phúc nhất của bà là dọn chuồng gà tại trang trại ở ngoại ô New York (Mỹ), theo Prevention.

Quyết định bỏ phố lên núi sống của Melissa Gilbert luôn được nung nấu từ lâu. Trong tâm tưởng, bà luôn nghĩ một ngày nào đó sẽ trở lại cuộc sống gần gũi thiên nhiên như Laura Ingalls. Đặc biệt, khi dịch Covid-19 xảy đến, diễn viên càng chán cuộc sống tù túng, bí bách giữa lòng thành phố.

Melissa Gilbert hạnh phúc khi bỏ phố về quê. Ảnh: Melissagilbert.

Bà cùng chồng Tim Busfield đã quyết định chuyển đến sống trong một căn nhà ở vùng núi Catskill thuộc ngoại ô New York. Họ đặt tên cho ngôi nhà là Cabbage. Khi mới chuyển đến, tổ ấm của cả hai nằm trơ trọi giữa vùng núi hoang sơ và hẻo lánh.

Họ tự tay cải tạo ngôi nhà, sơn sửa và trang trí lại các phòng. Melissa Gilbert tái chế nhiều đồ cũ, không nấu ăn bằng bếp điện. Ngoài vườn, họ trồng rau, nuôi gà như những nông dân thực thụ.

Trong cuốn hồi ký Back to the prairie, minh tinh kể bà từng là nạn nhân của phẫu thuật thẩm mỹ và ám ảnh khi chạy theo phong trào làm đẹp ở Mỹ. Không muốn bản thân bị cuốn vào vòng xoáy của botox, phẫu thuật thẩm mỹ, bà quyết định "phải rời khỏi Los Angeles để thực sự già đi", theo Good Morning America.

"Một ngày nọ, tôi thức dậy, nhìn vào gương và tự hỏi: 'Tôi đang làm gì thế này?'. Tôi thấy mình như một củ cà rốt. Sau đó, tôi tự cắt hết tóc và từ bỏ việc sử dụng botox. Tôi vui vì thấy mình già đi theo từng ngày. Tôi yêu tất cả sự thay đổi đó. Và tôi thực sự hiểu rõ mình muốn gì. Trong cuộc sống này, việc biết mình muốn gì cũng rất quan trọng", bà nói với People.

Cuối cùng, Melissa Gilbert cho hay bà cảm thấy nhẹ nhõm, hạnh phúc khi rời xa Los Angeles sôi động, hào nhoáng để tận hưởng cuộc sống nơi thảo nguyên rộng lớn.

"Chưa bao giờ tôi hạnh phúc đến thế. Tôi đã đạt đến một ngưỡng cuộc sống, nơi tôi trải nghiệm sự yên bình, ổn định", minh tinh chia sẻ.